Andrzejek, czyli Andrzej Czarnecki, współtworzył krakowski zespół Blisko. Samo sobie mówi: "Czuły muzyk, producent, człowiek wielu talentów i niedokończonych projektów, średni kochanek, dobry kolega". Debiutował razem Iggy'm Not Popem w utworze "SKPSP 2021" promującym sprzątanie po psach w miejscach publicznych i solo utworem "Plastikowy Jezus".

Andrzejek przerabia Kabaret Starszych Panów. Legendarny utwór nabrał nowego znaczenia?

Muzyk podzielił się teledyskiem do własnej interpretacji utworu Kabaretu Starszych Panów, pt. "Już czas na sen".

"Oryginał już jest przepełniony ironią. Opowiada o wymarzonym świecie, który możemy zobaczyć tylko we śnie, ale jednocześnie nie zniechęca do marzeń. Marzenia u Przybory mogą być motywatorem, wyznaczyć azymut. Jednak, gdy dziś słucham tej piosenki, wydaje mi się, że nawet tamta ironia jest już jak na dzisiejsze czasy naiwna" - mówi Andrzejek.

"Żyjemy w świecie schyłkowego kapitalizmu, gdzie nasze aspiracje są nam nachalnie sprzedawane w modelu subskrypcyjnym lub w barterze. Marzenia stają się dziś marchewką na sznurku, która zmusza nas do tego by ciągnąć czyiś wózek. Są fałszywą obietnicą, która ma z nas wycisnąć jak najwięcej, do momentu aż przyjdzie czas. Pytanie na co ten czas ma przyjść pozostawiam do wolnej interpretacji" - dodaje.

Do pracy nad teledyskiem Andrzejek zaprosił dwóch młodych znakomitych artystów: reżysera i operatora Igora Kaweckiego nagradzanego m.in na festiwalach Short Waves i OKFA oraz Patryka Starucha, malarza, którego obrazy i obiekty wystawiane były w wielu miejscach w całej Polsce i jest autorem makiety i scenografii wykorzystanej w teledysku.

"Bardzo się cieszę, że trafiłem na tak znakomitych artystów, którzy nie tylko zgodzili się wziąć udział w tym projekcie, lecz także zrobili to z ogromnym zaangażowaniem. Wiedząc, co chcemy powiedzieć i mając taki rezerwuar talentu w zanadrzu, pomysły przychodziły nam łatwo i mieliśmy dużo motywacji, żeby je zrealizować. Włożyliśmy w to bardzo dużo pracy i mamy wspólnie nadzieję, że się Wam spodoba" - opowiada Czarnecki.

Artysta zapowiada, że teledysk jest zapowiedzią wzmożonej aktywności wydawniczej z własnym autorskim materiałem.

Igor Kawecki, absolwent ASP im. Jana Matejki w Krakowie, artysta wizualny, operator i reżyser. W swoich pracach łączy różne media, Jego film dokumentalny "Oko Boga" miał premierę na Krakowskim Festiwalu Filmowym. Film był wyróżniony m.in na festiwalach Short Waves Festival, OKFA, czy Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu.

Patryk Staruch, student Wydziału Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, w pracowni dr hab. Mirosława Sikorskiego. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, fotografią, grafiką warsztatową, oraz tworzeniem obiektów.

