W 2021 roku głośno było o zakończeniu współpracy TVP z Andrzejem Piasecznym , trenerem "The Voice Senior" po tym jak wypłynęło nagranie z urodzinowej imprezy wokalisty. Jubileusz wokalista celebrował w grupie znajomych, wśród których znaleźli się m.in. Adam "Nergal" Darski i Majka Jeżowska.

Przyjaciele zaśpiewali mu przerobioną wersję "Śniadania do łóżka" ( sprawdź! ), w której można było usłyszeć m.in. "Nowa płyta na pół wieku / a tyś jurny wciąż człowieku". Wnieśli także toast, podczas którego wokalista niespodziewanie wyraził swoje poglądy polityczne, dotyczące polskich partii. Nagranie z urodzin pojawiło się na InstaStory Nergala.

Taki obrót spraw nie spodobał się włodarzom telewizji, którzy nie zaangażowali go do kolejnych projektów.

- Po pierwsze, nie sądzę, żebym został zaproszony do następnej edycji "The Voice". Co się stało, to się nie odstanie, ale nie żałuję. Wielu ludzi dziwi się, dlaczego dopiero teraz tak otwarcie zacząłem wyrażać swoje poglądy, a prawda jest taka, że wcześniej nikt o nie zapytał - mówił Piaseczny o całej sytuacji w rozmowie z Interią.

Niedługo później, bo jesienią 2021 roku, piosenkarz zadebiutował jako juror w 12. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Był tam obecny przez dwa sezony.

Andrzej Piaseczny wrócił do TVP po latach. Zapowiedział go Brzozowski

W odcinku "Jaka to melodia", który wyemitowano w 28 stycznia, pojawił się długo niewidziany na antenie TVP wokalista. Prowadzący program Rafał Brzozowski, który był kiedyś podopiecznym Piasecznego w programie "The Voice of Poland".

W odcinku programu pojawili się nowi gospodarze "Pytania na śniadanie". Brzozowski spytał uczestników, w jakiej formie lubią jeść śniadanie. Po króztkiej rozmowie zapowiedział Andrzeja Piasecznego, który wykonał swój hit "Śniadanie do łóżka". Warto przypomnieć, że w ciągu ostatnich lat trzech lat, gdy piosenki artysty pojawiały się w programie, to zwykle były wykonywane przez innych artystów lub też nikogo.