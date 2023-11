Rafał Brzozowski szerokiej publiczności dał się poznać podczas Przesłuchań w Ciemno w pierwszym sezonie "The Voice of Poland" . Na scenie wystąpił przed Andrzejem Piasecznym, Anią Dąbrowską, Kayah oraz Nergalem.

Młody wokalista, który do tej pory robił karierę jako zapaśnik, w programie wykonał utwór Michaela Buble "Everything". Fotele odwrócili Piaseczny i Nergal. "Laski teraz żałują, co? Ty masz takie showmańskie zapędy na dzień dobry. Nie stałem taki jak smutno Józio" - komentował Nergal.

Reklama

Mniej zachwycony występem uczestnika był Andrzej Piaseczny, który nie omieszkał wytknąć błędu wokaliście. "Nie chciałem się na początku odwrócić, bo bałem się, czy nie trzeba odwracać fotela w drugą stronę. Bo to nie było fantastyczne wcale" - wypalił trener.

"Ciekawe co publiczność na to" - ripostował, co Piaseczny skomentował jedynie słowem "bezczelny". To jednak nie zniszczyło relacji trenera z uczestnikiem, bo ostatecznie Rafał Brzozowski wybrał właśnie drużynę Piasecznego. W jego ekipie doszedł aż do półfinału talent show. Do ostatniego odcinka programu Piaseczny zabrał jednak Antka Smykiewicza.

Później Rafał Brzozowski zaczął robić karierę w polskiej muzyce mainstreamowej, a w pewnym momencie również w telewizji.

Wideo The Voice Of Poland - Rafał Brzozowski - „Everything" - Przesłuchania w ciemno

Czym się zajmuje Rafał Brzozowski?

Obecnie Rafał Brzozowski jest stałym prezenterem TVP, prowadzi m.in. program "Jaka to melodia?" oraz "The Voice Senior", gdzie zastąpił Tomasza Kammela. W 2021 roku bezskutecznie próbował zawojować Eurowizję z piosenką "The Ride". W 2023 roku wygrał natomiast koncert Premier na Festiwalu w Opolu. Wokalista z piosenką "W pokoju hotelowym" zdobył pierwsze miejsce w głosowaniu jury.

Występ Brzozowskiego w "The Voice of Poland" w ciągu 12 lat od emisji odcinka obejrzano ponad dwa miliony razy. I wciąż budzi on spore emocje.



"W późniejszych edycjach nie miałby szans, żeby się obrócili. Poziom poszedł o wiele w górę. Występ taki nijaki", " Gdyby tylko wtedy nikt się nie odwrócił, cały dzisiejszy show-biznes może wyglądałby inaczej", " Zachowuje się tak jakby ich opinie nie były mu potrzebne, bo i tak jest najlepszy!" - pisali internauci po materiałem na Youtube.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rafał Brzozowski w podcascie "Bądźmy razem": "Miałem parę poważnych zdarzeń lotniczych" TVP

Rafał Brzozowski nie wstydzi się wiary. Uratował go różaniec

Wokalista wielokrotnie wspominał, że wiara odgrywa w jego życiu sporą rolę. "Chciałbym wam jeszcze powiedzieć ważną rzecz, odmawiajcie różaniec. Wiem co mówię, bo sam miałem dużo problemów w życiu i nowenna pompejańska mnie uratowała. Polecam wszystkim. Pamiętajcie, Pan Bóg, Maryja na pierwszym miejscu, a potem reszta się ułoży" - mówił do słuchaczy podczas Sudeckiego Forum Inicjatyw w Głuszycy.

Ponadto wokalista decyduje się występować na koncertach organizowanych dla lokalnych społeczności przez parafie. "Działam przy kościele, robię koncerty uwielbieniowe, pracuję z młodzieżą. Jeśli moja obecność czy wspólna modlitwa pomaga innym, to wspaniale" - tłumaczył w rozmowie z "Dobrym Tygodnikiem".

Zdjęcie Rafał Brzozowski jest wokalistą i popularnym prezenterem TVP / Pawel Wodzynski/East News / East News

W tym roku pojawił się na spotkaniu "Z Maryją na Jeziorach" w Mikołajkach, gdzie mówił o sile maryjnej modlitwy. "Słyszałem, że odkąd są organizowane te spotkania, na tych jeziorach nikt nie zginął. Modlitwa ma wielką moc - stwierdził ze sceny.

Natomiast w wywiadzie udzielonym Bartoszowi Boruciakowi wokalista przyznawał, że "nie jest święty lub zachowuje się w sposób idealny", ale "wiara to piękny reset". "Jest to punkt odniesienia, do którego zawsze w trudnych chwilach można się zwrócić i dzięki któremu można się wyciszyć" - wyjaśnił gospodarz "Jaka to melodia?".

Dzięki pogrążeniu w modlitwie, Rafał Brzozowski nie czuje się samotny. Pozwala mu ona uzyskać spokój i poczucie własnej wartości.

Wideo youtube

Czytaj też: