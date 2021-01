Andrzej Piaseczny świętował 50. urodziny. Wyciekło nagranie z imprezy!

Andrzej Piaseczny skończył 50 lat. Urodziny świętował z grupą znajomych, a w sieci pojawiły się nagrania i zdjęcia z przyjęcia. To, co tam się wydarzyło, podzieliło fanów.

Andrzej Piaseczny skończył 50. lat /Tomasz Jastrzębowski / Reporter

Andrzej Piaseczny zdobył popularność w latach 90. i od tej pory cieszy się niesłabnącym uznaniem. Jednak bardzo chroni swoje życie prywatne przed mediami.

Znany jest między innymi z takich utworów, jak "Chodź, przytul, przebacz", "Szczęście jest blisko" czy "Śniadanie do łóżka".



6 stycznia Piaseczny skończył 50 lat. Wielu podkreśla, że czas się dla niego zatrzymał, a wokalista wciąż może chwalić się nienagannym wyglądem.

Z okazji urodzin na Instagramie udostępnił zdjęcie z prezentem od fanów. "No i stało się. Tzn. stało się dokładnie 50. lat temu. Jak widać na opakowaniu prezentu od fanów wtedy też była środa. Czemu to mówię? A no nie wiem. Zakręcony jestem dzisiaj okrutnie. Pięknie dziękuję za moc życzeń, które ciągle jeszcze napływają. Co zrobić, kocham Państwa i nic na to nie poradzicie" - napisał pod fotografią.

Symboliczną datę piosenkarz celebrował w grupie znajomych, wśród których znaleźli się m.in. Adam "Nergal" Darski i Majka Jeżowska. Przyjaciele zaśpiewali mu przerobioną wersję "Śniadania do łóżka", w której można było usłyszeć m.in. "Nowa płyta na pół wieku / a tyś jurny wciąż człowieku".

Wnieśli także toast, podczas którego wokalista niespodziewanie wyraził swoje poglądy polityczne, dotyczące polskich partii. Nagranie z urodzin pojawiło się na InstaStory Nergala.

