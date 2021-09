Andrzej Piaseczny oburzony! Kuba Wojewódzki przesadził?

Przed emisją odcinka dziennikarz w wideo zapowiadał wyjątkowe spotkanie - jego gośćmi mieli być promujący wydaną w tym roku płytę "50/50" ( sprawdź! ) Andrzej Piaseczny oraz Young Leosia ( sprawdź! ), autorka minialbumu "Hulanki".

"Państwo wiedzą jak jak się cieszę! Ja się cieszę jak każdy Andrzej się uczy - całe życie!" - zażartował w wideo Piaseczny.

Kuba Wojewódzki i Andrzej Piaseczny - o co poszło?

Ale w programie nie zabrakło kontrowersji, czego po programie Wojewódzkiego można było się spodziewać. Oczywiście prowadzący zapytał o coming out i orientację Piasecznego.



Zaczęło się od pytania, kiedy Piasek dokonał wyboru, że "woli mężczyzn".

"To nie jest kwestia wyboru. Żyliśmy w takich czasach, że poszukiwałem różnych rozwiązań. Przepraszam, nie będę o tym opowiadał, bo to jest poza granicą tego, co chcę pokazywać publicznie" - odpowiedział Piaseczny.

Dziennikarz poszedł jednak o krok dalej.

"Czy ja ci się kiedykolwiek podobałem?" - zapytał, na co wokalista w pierwszej chwili odpowiedział śmiechem.

"No ale wiesz, że to jest maksymalnie seksistowskie, to co teraz powiedziałeś" - odpowiedział po chwili Piaseczny nie kryjąc oburzenia.



Andrzej Piaseczny i płyta "50/50"

7 maja do sprzedaży trafił nowy album Piasecznego "50/50", wydany z okazji 50. urodzin wokalisty. Piosenki stworzyli dla gwiazdora m.in.: Kayah, Mrozu, Adam Sztaba, Jarecki, Kuba Badach, Paulina Przybysz, Michał Fox Król, Majka Jeżowska, Tomasz Organek.

Głośno zrobiło się po opublikowaniu singla "Miłość" (sprawdź pełny tekst!). Wokalista potwierdził, że piosenka "Miłość", w której opowiada o uczuciu do mężczyzny opowiada o nim samym. Zapytany czy powodem nagrania takiego utworu było zdenerwowanie na partię rządzącą, odpowiedział:

- W zasadzie to wkurzyłem się już jakiś czas temu przy okazji kampanii prezydenckiej, bo wybory wygrał człowiek który straszył Żydami, gejami i Niemcami. Sam tego zapewne nie wymyślił tylko spin doktorzy, którzy widzieli w tym interes polityczny, ale... trochę ze względu na to że mam już pięćdziesiąt lat a poniekąd też że mam w d**ie, co ktoś sobie o mnie pomyśli, mogłem głośno powiedzieć: Halo! Człowieku! Zastanów się! Jesteś podobno absolwentem prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Czy to nie zobowiązuje? I do korzystania z inteligencji i co chyba ważniejsze - z mądrości? Bo chciałbym, żeby prezydent mojego kraju był po prostu mądrym człowiekiem... a chyba tak nie jest - mówił w wywiadzie dla Interii.