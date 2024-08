Andrea Bocelli jest jednym z najpopularniejszych artystów z Włoch. Jego duet z Sarah Brightman "Time to Say Goodbye" znalazł się na liście bestsellerów wszech czasów z wynikiem ponad 12 mln sprzedanych fizycznych egzemplarzy. Szacuje się, że na całym świecie 65-letni tenor sprzedał ponad 75 mln płyt.

Z okazji 30-lecia pracy artystycznej Włoch świętuje na scenie. W marcu był jedną z gwiazd oscarowej gali w Los Angeles razem ze swoim synem, Matteo Bocellim . Podczas koncertu hollywoodzka publiczność mogła usłyszeć nowe wykonanie muzycznej wizytówki Andrei - "Time To Say Goodbye", w wersji wyprodukowanej i zaaranżowanej specjalnie na tę okazję przez dwukrotnego laureata Oscara, kompozytora Hansa Zimmera .

W lipcu koncerty odbyły się także w Hyde Parku w Londynie oraz w toskańskiej miejscowości Lajatico, skąd pochodzi Bocelli. 15, 17 i 19 lipca w naturalnym amfiteatrze na wzgórzach - Teatro del Silenzo towarzyszyły mu wtedy wielkie gwiazdy muzyki m.in. Ed Sheeran, Shania Twain, Brian May, Placido Domingo, Jose Carreras, Laura Pausini oraz hollywoodzcy aktorzy: Russell Crowe, Johnny Deep i Will Smith .

Z tego wydarzenia ma powstać film zatytułowany "Andrea Bocelii 30: The Celebration". Oprócz tego zostanie także zrealizowany nowy dokument o tenorze, który trafi do kin pod nazwą "Andrea Bocelli: Because i Believe". Będzie on ukazywał podróż od skromnego wykonawcy w piano barze do uznanego na całym świecie wokalisty, wyprzedającego koncerty.