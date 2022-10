"Moja radość jest ogromna. W ten projekt, we mnie uwierzyło wiele utalentowanych ludzi i to, co wspólnie stworzyliśmy przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Zapraszam Was do oglądania i słuchania utworu. Komentujcie, wysyłajcie dalej w świat, proszę. Tego sobie dziś życzę i niech się spełnia. Zaczynamy przygodę, o której póki co tylko marzyłam" - napisała Ana Andrzejewska w dniu premiery singla "Haśka" ( posłuchaj! ).

Wokalistka świętuje również swoje urodziny, a utwór do sieci trafił 55 lat po śmierci Haliny Poświatowskiej. To nie przypadek - tekst do piosenki jest wierszem właśnie tej poetki.

Autorami muzyki są Ana Andrzejewska i Mateusz Hulbój (odpowiedzialny również za produkcję, realizację i miks), znany z zespołu towarzyszącemu Meek, Oh Why.

"Zaczęło się od wierszy i szkiców. Wyrobiłam kartę w bibliotece i czytałam bez większego celu. No dobra, cel był. Chciałam pisać lepiej, powiedzieć więcej. Niektóre słowa zatrzymywały moją uwagę na dłużej. Zostawałam z nimi malując coś dla siebie na pamiątkę. Znalazłam wiersze, których puścić nie chciałam. I tak od serii przypadków do pomysłu nagrania płyty" - mówi wokalistka.

Clip Ana Andrzejewska Haśka

Kim jest Ana Andrzejewska?

Ana Andrzejewska odkąd pamięta, kochała śpiewać i występować na scenie. Muzyka od najmłodszych lat pomagała jej poradzić sobie z każdą ciężką sytuacją. Jej mama widząc, co dają jej występy na scenie, mimo ciężkiej sytuacji w domu, stwarzała okazje, aby Ana mogła szkolić się w tym kierunku. Wokalistka z Częstochowy w 2014 r. ukończyła Akademię Muzyczną w Katowicach na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej.

Szeroka publiczność miała okazję poznać Anę Andrzejewską w 2015 r.

Wiosną pojawiła się w dziewiątej edycji "Must Be The Music" w Polsacie. Wtedy zaśpiewała "A Case Of You" ( posłuchaj! ) folkowej ikony Joni Mitchell. "Występ obezwładniający" - nie miał wątpliwości Piotr Rogucki. "Wspaniale" - dodał Adam Sztaba. Elżbieta Zapendowska chwaliła "pięknie brzmiący" głos młodej wokalistki.

"Zapamiętać! Koniecznie!" - taki podpis pod zdjęciem Any z castingu widniał na profilu "Must Be The Music", jednak ku rozczarowaniu wielu widzów nie znalazła się wówczas w finale.

Wideo Ana Andrzejewska - A Case Of You - Must Be The Music 9

Jesienią 2015 r. mogli ją zobaczyć widzowie TVP w szóstej odsłonie "The Voice of Poland". Podczas przesłuchań w ciemno ("Love Me Like You Do" Ellie Goulding, sprawdź! ) swoje fotele odwrócili wszyscy jurorzy - Edyta Górniak, Maria Sadowska, Baron i Tomson oraz Andrzej Piaseczny. Ana ostatecznie wybrała Edytę Górniak.

Zdjęcie Ana Andrzejewska (w środku) w finale "The Voice of Poland", z lewej Halina Mlynkova, z prawej Edyta Górniak / AKPA

Choć była o krok od porażki w bitwach, gdzie zapomniała słów piosenki, w kolejnych etapach pokazała swoje umiejętności, co ostatecznie sprawiło, że zajęła trzecie miejsce i stała się najlepszą wokalistką całej edycji.



Wideo The Voice of Poland VI – Ana Andrzejewska – I Follow Rivers – Finał

W 2019 r. przypomniała o sobie, kiedy pojawiła się w 12. edycji "Mam talent". Tym razem Ana postawiła na autorskie piosenki, które dały jej awans do finału. Widzowie TVN-u mogli poznać utwory "Stuck In Love", "Angel" i "Doubts".

"To afirmacja własnej siebie, trzeba słuchać serca i nie tracić głowy" - mówiła w finale Ana Andrzejewska.

Zdjęcie Marcin Prokop, Ana Andrzejewska i Szymon Hołownia w programie "Mam talent" / AKPA

Clip Ana Andrzejewska DOUBTS (Lyric Video)

"Cieszę się, że mnie nie zawiodłaś, bo to była dla mnie najtrudniejsza decyzja jako jurorki" - komentowała Agnieszka Chylińska, która dała awans Anie do finału.



"Jestem przeszczęśliwa, że tobie oddałam mój złoty przycisk" - dodała Małgorzata Foremniak.

"Najbardziej zachwycił mnie ten spokój, który miałaś. Było mądrze, dojrzale, niesamowity klimat" - chwalił Agustin Egurrola.

Clip Ana Andrzejewska ANGEL

Poza śpiewaniem w telewizyjnych programach Ana regularnie nagrywa covery przebojów (m.in. takich wykonawców, jak Billie Eilish, Post Malone, Arctic Monkeys, Krzysztof Zalewski czy Taco Hemingway feat. Dawid Podsiadło) oraz tworzy własne piosenki.

Clip Ana Andrzejewska PO WIETRZE

