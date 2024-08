Amy Winehouse znów na radiowym szczycie. "Jej występ był wyjątkowy"

"Live Lounge" to segment w BBC Radio 1, w którym gwiazdy wykonują nie tylko swoje przeboje, ale i covery innych wykonawców. Format obchodzi właśnie swoje 25-lecie. Z tej okazji zorganizowano zestawienie najlepszych występów, a numerem 1 okazała się Amy Winehouse z coverem "Valerie".

"W ciągu ostatnich 25 lat powstało kilka kultowych i niezapomnianych coverów. Ale cover Amy Winehouse jest godnym zwycięzcą... jej występ był tak wyjątkowy" - skomentowali gospodarze audycji.

"Valerie" w oryginalne wykonywała grupa The Zutons - utwór znalazł się na ich drugiej płycie zatytułowanej "Tired of Hanging Around". Początkowo lider formacji, Dave McCabe, przestrzegał Winehouse i Marka Ronsona, by nie porywali się na interpretację ich piosenki, bo i tak są z góry skazani na niepowodzenie. "Odnieśliśmy z tą piosenką duży sukces, a przecież piorun nie uderza dwa razy w to samo miejsce" - mówił w rozmowie z "The Guardian".

Teraz jednak można stwierdzić, że wersja nagrana przez Amy jest bardziej rozpoznawalna przez fanów. Producent Mark Ronson uważa dodatkowo, że to jedyny utwór, w którym można naprawdę celebrować głos wokalistki. "'Valerie' to jedyna piosenka, którą śpiewa Amy, gdy jest pozbawiona bólu i cierpienia tak wyraźnego w jej własnej muzyce. Dlatego fani tak bardzo pokochali ten utwór. Słuchając go, można zapomnieć o smutku i tragedii Amy i po prostu celebrować jej głos" - powiedział, pytany przez "The Guardian".

"Live Lounge" - te występy przeszły do historii

"Valerie" Amy Winehouse to niejedyny występ, którzy przeszedł do historii "Live Lounge". Tworząc zestawienie gospodarze audycji brali pod uwagę także popularność coverów, ich wpływ na kulturę i to, czy słuchacze wciąż chętnie do nich wracają.

Na drugim i trzecim miejscu znalazła się grupa Arctic Monkeys z coverami "Love Machine" zespołu Girls Aloud i "Hold On We're Going Home" Drake'a. Dalej uplasowali się Adele i jej wykonanie "Promise This" Cheryl oraz Ben Howard z coverem utworu Carly Rae Jepsen "Call Me Maybe".