Amon Acid: Szczegóły albumu "Cosmogony"

Nową płytę grającego psychodeliczny doom metal Amon Acid z Leeds zarejestrowano i zmiksowano w Hohm Recording Studio. Masteringiem "Cosmogony" zajął się James Plotkin. Okładka jest dziełem Folie Art & Design.

Piąty album Amon Acid trafi po sklepowe strzechy 18 listopada nakładem Regain Records (cyfrowo) i Helter Skelter Productions (CD w digipacku, na kasecie). Dwupłytowy album winylowy dostępny będzie od 10 lutego 2023 roku z nalepką Helter Skelter Productions.



U boku basistki Briony Charvas i grającego na gitarze, greckiego wokalisty Sarantisa Charvasa, na perkusji wystąpił sesyjnie Elliot Smith.



Płyty "Cosmogony" Amon Acid możecie posłuchać przedpremierowo poniżej:

Wideo Amon Acid - Cosmogony (Full Album 2022)

Amon Acid - program longplaya "Cosmogony" (tracklista):

1. "Parallel Realm"

2. "Hyperion"

3. "Death On The Altar"

4. "Demolition Wave"

5. "Nag Hammandi"

6. "Mandragoras"

7. "Demon Rider"

8. "Ethereal Mother"

9. "The Purifier".