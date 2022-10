W ciągu ostatnich dwóch lat sanah udało się podbić muzyczny rynek i stać się najpopularniejszą wokalistyką w Polsce - zarówno w radiach, jak i streamingu.

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że jej przeboje "Szampan" ( zobacz! ), "Ale jazz!" ( posłuchaj! ), "Melodia" ( posłuchaj! ) czy "ten Stan" ( posłuchaj! ) znają wszyscy. Dwie pierwsze płyty sanah - "Królowa dram" i "Irenka" pokryły się diamentem za sprzedaż ponad 150 tys. egzemplarzy.

Końcówka ubiegłego roku także należała do niej. Piosenka "kolońska i szlugi" ( sprawdź! ), którą zapowiadała na swoich koncertach jeszcze przed wydaniem, stała się viralowym hitem. Dotąd teledysk do piosenki obejrzano już ponad 39 mln razy!

W kwietniu wokalistka wydała swój trzeci album - "Uczta". Do tej pory płyta uzyskała status podwójnej platyny (ponad 60 tys. sztuk).



Wydawnictwo liczy 11 utworów, wszystkie są wykonane z gośćmi, którzy byli przedstawiani wraz z publikowanymi piosenkami. Do stołu z wokalistką zasiedli Igor Herbut, Kwiat Jabłoni, Dawid Podsiadło, Daria Zawiałow, Natalia Grosiak (Mikromusik), Artur Rojek, duet Miętha, Grzegorz Turnau, Ania Dąbrowska i Vito Bambino.

Ambasadorem USA w Polsce Mark Brzezinski opublikował 12 października na swoim prywatnym profilu instagramowym filmik dokumentujący jego spotkanie z sanah.

Zamieścił też pod nim następującą notkę: "Po prostu uwielbiam spotykać się z polskimi artystami. Może dlatego, że moja mama była artystką (rzeźbiarka Emilie Benes-Brzezinski - red.). Nic bardziej mnie nie cieszy niż rozmowy z niesamowitymi piosenkarzami, muzykami, rzeźbiarzami (...). Kocham sanah, a zwłaszcza jej piosenkę 'Ale jazz!'. Posłuchajcie, jak próbuję zaśpiewać to z Sanah, kiedy przyszła do ambasady USA w zeszłym tygodniu. Sanah wkrótce wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, aby dać koncerty w Chicago, Nowym Jorku i New Jersey. Życzymy jej wszystkiego najlepszego".

22 października Sanah wystąpi w Elizabeth w New Jersey, a dzień później zaprezentuje się przed publicznością w Chicago. Cena za bilet na pierwsze z wydarzeń wynosi od 65 do 160 dolarów (320 - 800 zł), a na drugie od 80 do 160 dolarów (400 - 800 zł). W materiale wideo nagranym w ambasadzie USA w Warszawie Sanah wspomina o trzech koncertach, jednak szczegóły jej trzeciego występu owiane są tajemnicą.

Po grzecznościowej wymianie zdań z Sanah, co widzimy na filmiku, Brzeziński zaczął śpiewać jej przebój "Ale jazz!". Później, z przymrużeniem oka, zapytał, czy Sanah chciałaby wystąpić z nim w Chicago. Polka odparła, że mogłaby... akompaniować mu w chórku.