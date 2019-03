Alphaville: 35 lat płyty "Forever Young"

Bez takich przebojów jak "Forever Young" czy "Big in Japan" nie może obejść się żadna impreza w klimacie lat 80. Z okazji 35-lecia albumu "Forever Young" do sklepów trafia właśnie specjalna reedycja tego debiutu grupy Alphaville.

Alphaville chwilę po premierze płyty "Forever Young" w 1984 r. /Michael Putland /Getty Images

Oryginalna płyta "Forever Young" miała premierę 27 września 1984 roku.

Parę miesięcy wcześniej ukazał się promujący album singel z utworem "Big In Japan", który okazał się później wielkim przebojem i uczynił z niemieckiego Alphaville gwiazdę światowego formatu. Piosenka wspięła się na szczyty list w Niemczech, Szwecji, Szwajcarii oraz dotarła do pierwszej dziesiątki na Wyspach, stając się klasykiem synthpopu i jednym z muzycznych symboli lat 80.

Jeszcze przed premierą płyty na singlu ukazał się utwór "Sounds Like A Melody", a kolejnym nagraniem promującym album stała się tytułowa ballada. W późniejszych latach po "Forever Young" sięgali m.in. Imagine Dragons, Jay-Z i Kim Wilde, a drugie życie piosence "Big in Japan" nadali rodacy z Guano Apes. Album trzykrotnie pokrył się złotem w Niemczech, a w sześciu krajach znalazł się w Top 10 notowań.

"Moja muzyczna kariera zaczęła się z przytupem. Kiedy ukazał się 'Big in Japan', zdobył szturmem europejskie listy, a ja wciąż pracowałem w kuchni restauracji w Münster i obierałem ziemniaki. Szef kuchni powiedział mi w pewnym momencie: 'Chłopie, twoją piosenkę grają w radiu co godzinę', a potem mnie zwolnił" - wspomina wokalista Marian Gold.

Jubileuszowe wydanie "Forever Young" ukazuje się jako edycja super deluxe na potrójnym CD, DVD i pojedynczym winylu, a także w postaci podwójnego kompaktu oraz pojedynczego analogu. Wydania na CD wzbogacone są o dysk z singlami, stronami B oraz wersjami z 12-calówek. Zawierają też wersje demo utworów.

Super Deluxe Version oprócz zremasterowanego albumu na CD, singli, zawiera też nie tylko wersje demo, lecz również pierwsze piosenki napisane przez Alphaville w języku niemieckim. Do kompletu fani dostaną 24-stronicową książeczkę w wymiarze bookletu do płyty winylowej, stworzoną przez autora oryginalnej oprawy graficznej w ścisłej współpracy z zespołem. Szereg zdjęć w niej nie było wcześniej publikowanych. Muzycy zespołu przygotowali notki w książeczce.

Zdjęcie Marian Gold (Alphaville) w listopadzie 2018 r. / Adam Berry/Redferns / Getty Images

Wypowiedzieli się też producenci, Colin Pearson i Wolfgang Loos. Ich, a także muzyków można podziwiać również na dołączonym do wersji super deluxe DVD, na którym znalazł się 60-minutowy dokument "Never Grow Up - The Story of Forever Young", a także oryginalne teledyski do "Forever Young", "Big in Japan", "The Jet Set", "Sounds Like a Melody".

