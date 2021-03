Alluvial: Album "Sarcoma" gotowy

Alluvial, techniczni deathmetalowcy z USA, zarejestrowali drugą płytę.

Album "Sarcoma", następca wydanego własnym sumptem "The Deep Longing For Annihilation" (2017 r.), wyda niemiecka Nuclear Blast Records, z którą muzycy Alluvial podpisali właśnie umowę. Premierę zaplanowano na 28 maja (CD, winyl, cyfrowo).



Nagrania odbyły się w Atlancie w stanie Georgia pod okiem Johna Douglassa, amerykańskiego inżyniera dźwięku, fachowca znanego ze współpracy z m.in. Mr. Bungle, Amon Amarth, Avatar, Deicide i DevilDriver.



Wyjaśnijmy, że skład Alluvial tworzą muzycy, których nazwiska nie powinny być obce miłośnikom ekstremalnych dźwięków. Są nimi gitarzysta Wes Hauch (eks-The Faceless i Black Crown Initiate), basista Tim Walker (eks-Entheos), perkusista Matt Paulazzo (Aegaeon, dawniej koncertowy bębniarz m.in. Abiotic i The Black Dhalia Murder) oraz wokalista Kevin Muller (The Merciless Concept, eks-Pyrexia i Suffocation).



Drugi longplay Alluvial pilotuje już singel "Ulysses". Nakręcony do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Oto program albumu "Sarcoma":

1. "Ulysses"

2. "Thy Underling"

3. "Sarcoma"

4. "40 Stories"

5. "Zero"

6. "Exponent"

7. "Sleepers Become Giants"

8. "The Putrid Sunrise"

9. "Sugar Paper"

10. "Anodyne".