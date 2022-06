Pozew złożył Andy Stone, którego pseudonim sceniczny to Vince Vance, członek zespołu Vince Vance & the Valiants. Wokalista złożył pozew przeciwko 53-letniej Mariah Carey w piątek 3 czerwca w sądzie federalnym w Nowym Orleanie. Muzyk domaga się odszkodowania w wysokości co najmniej 20 milionów dolarów (!). W treści pozwu możey przeczytać zarzuty m.in. o naruszenie praw autorskich i bezpodstawne wzbogacenie.

Nie tylko Carey została pozwana - wymienieni są także autor Walter Afanasieff i firma muzyczna Sony. Wśród dokumentacji sądowej znajduje się opis położenia Vance'a w momencie wydania utworu - w 1989 roku miał być współautorem piosenki "All I Want For Christmas Is You", którą nagrał w studio w Nashville.

W okresie świątecznym 1993 roku piosenka zaczęła pojawiać się na Billboard Music Charts i zyskała popularność. Vance twierdzi, że nigdy nie wyraził zgody na użycie tytułu, ale też powielanie lub rozpowszechnianie piosenki - mimo to oba utwory różnią się tekstem i muzyką.



Wideo Vince Vance & The Valiants - All I Want for Christmas Is You

Mariah Carey nie skomentowała jeszcze publicznie pozwu. Sony Music także nie zabrało stanowiska w tej sprawie.

Dlaczego Vance zdecydował złożyć pozew dopiero teraz, gdy utwór od prawie 30 lat jest na pierwszych miejscach list? Nie jest to jasne, choć z dokumentów możemy się dowiedzieć, że prawnicy Vance'a nawiązywali już kontakt z Carey w kwietniu 2021 roku. Wystosowali do niej list, w którym zasygnalizowali o potencjalnym złamaniu praw autorskich.

Wideo youtube

"All I Want For Christmas is You" jest jednym z największych przebojów w dorobku piosenkarki. Wokalistka ma na koncie 5 nagród Grammy. Świąteczna piosenka została odsłuchana w Spotify ponad miliard razy, a niektórzy sądzą, że wraz z jej pojawieniem się w radiu zaczyna się okres świąteczny. Nie każdy kocha ten utwór tak samo - w jednym z teksańskich barów w ubiegłym roku ogłoszono, że piosenka może być emitowana "tylko jeden raz". Obowiązuje całkowity zakaz emisji hitu przed 1 grudnia.