Alicja Szemplińska to młoda piosenkarka, która zyskała już wielu fanów w Polsce i na świecie. Jako dziecko wygrała program "Hit Hit Hura", podczas którego, Edyta Górniak powiedziała jej, że chciałaby aby wokalistka była jej córką.

Szemplińska zaśpiewała tam m.in. hit Whitney Houston "Try It On My Own", "Kolorowy wiatr" Edyty Górniak, przebój "Niech żyje bal" wspólnie z Marylą Rodowicz ( zobacz! ) oraz utwór Beyonce "Listen".

W wieku 17 lat, przygotowana wokalnie dziewczyna, trafiła do "The Voice of Poland". Tam zdecydowała się na współpracę z Tomsonem i Baronem. Każdy z jej występów spotykał się z zachwytem trenerów. W końcu, pokonując w finale Darię Reczek, wygrała dziesiątą edycję programu.

Młoda wokalistka została wybrana reprezentantką Polski podczas Konkursu Piosenki Eurowizji 2020. Niestety z powodu pandemii koronawirusa wydarzenie zostało odwołane. Szemplińska miała wystąpić z utworem "Empires" ( sprawdź! ). TVP nie zdecydowała się ponownie wybrać Alicji Szemplińskiej i reprezentantem Polski w 2021 roku został Rafał Brzozowski ( posłuchaj! ).

Alicja Szemplińska - "Ej, Stop!". Zobacz teledysk!

28 października 2021 roku Alicja Szemplińska udostępniła singiel "Ej stop!".



"'Ej, Stop!' to dla mnie wyjątkowy utwór. Traktuję go trochę jak nowy początek, otwarcie kolejnego etapu. Jest zupełnie inny niż moje dotychczasowe utwory - muzycznie jest dużo bliższy kierunkowi, w jakim chciałabym iść i klimatom, jakie są mi bliskie, także prywatnie" - opowiada Alicja.



"Piosenka ma też dla mnie duże znaczenie ze względu na to, o czym w niej opowiadam i jakie wydarzenia chcę dzięki niej niejako zostawić za sobą. Myślę, że dla każdego przychodzi w życiu moment, w którym musi sobie powiedzieć 'Ej, stop! Chcę iść dalej, chcę czegoś innego'. Wszystkim tym osobom dedykuję ten utwór" - dodaje.



Alicja Szemplińska - "Spójrz". Kiedy premiera?

Miesiąc po premierze "Ej Stop!", Szemplińska zapowiada kolejny utwór, pt. "Spójrz". Nowa piosenka pojawi się w sieci 1 grudnia 2021 roku.



"Wiem, że Wasze (i na pewno moje) emocje po premierze 'Ej, Stop!' jeszcze nie opadły, ale nie mogę się powstrzymać i za tydzień wypuszczam kolejny singiel! Póki co zostawiam Wam okładkę, a premiera singla 'Spójrz' już 1.12.!"



Oprócz tego, dowiedzieliśmy się, że w "Spójrz" oprócz Alicji pojawi się także gość specjalny.

"Ale teraz najważniejsze - na numerze usłyszycie tym razem nie tylko mnie, ale i specjalnego gościa! Kogo obstawiacie?" - napisała na Facebooku wokalistka. Macie jakieś propozycje?