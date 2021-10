W utworze "Ej, stop!", Alicja podsumowuje ostatnie kilkanaście miesięcy, w trakcie których bardzo dużo jej planów musiało ulec zmianie. "To miał być dobry rok / Na wielką wodę skok" - słyszymy na początku.

"Szemplińska daleka jest jednak od narzekania. Wręcz przeciwnie: z dużą pewnością siebie otwiera nowy rozdział swojej kariery i robi to w zadziorny sposób" - czytamy jednak w opisie.



"'Ej, stop!' to dla mnie wyjątkowy utwór. Traktuję go trochę jak nowy początek, otwarcie kolejnego etapu. Jest zupełnie inny niż moje dotychczasowe utwory - muzycznie jest dużo bliższy kierunkowi, w jakim chciałabym iść i klimatom, jakie są mi bliskie, także prywatnie" - opowiada Alicja.



Clip Alicja Szemplińska Ej, Stop!

"Piosenka ma też dla mnie duże znaczenie ze względu na to, o czym w niej opowiadam i jakie wydarzenia chcę dzięki niej niejako zostawić za sobą. Myślę, że dla każdego przychodzi w życiu moment, w którym musi sobie powiedzieć 'Ej, stop! Chcę iść dalej, chcę czegoś innego'. Wszystkim tym osobom dedykuję ten utwór" - dodaje.