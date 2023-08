W ubiegłym roku Alicja Szemplińska (ostatnio na muzycznej scenie posługuje się samym imieniem) wypuściła single "IDK", "Movin' On", "W moim garażu" (z Frankiem Leenem) i "Sekret".

Później zadebiutował teledysk do piosenki "Stick Together" ( sprawdź! ), która została wybrana oficjalnym hymnem mistrzostw świata w piłce ręcznej mężczyzn. W 2023 r. wokalistka wydała numery "new home" i "Loner". Teraz zapowiedziała na swoim instagramowym profilu kolejny utwór, który ma się ukazać się już 11 sierpnia. Pokazała się także w dość odważnym wydaniu, a pod postem pojawiły się dziesiątki komentarzy.

"Deszcz sprawia, że ostatni dzień lata wydaje się być coraz bliżej... 11.08 premiera" - podpisała zdjęcie wokalistka. W komentarzach pojawiło się wiele dobrych słów. Fani nie tylko komplementowali artystkę, ale także pisali, że nie mogą się doczekać, by usłyszeć jej nową piosenkę. "Rewelacyjna figura i rewelacyjna kobieta", "Piękna", "Can't wait!", "Czekam jak na szpilkach na tę premierę" - pisali zachwyceni internauci.

Alicja Szemplińska - kariera, sukcesy, przeboje

"Chciałabym, żebyś była moją córką" - mówiła wzruszona Edyta Górniak, która zasiadała w jury "Hit Hit Hurra" - programu wygranego przez Alicję. Szemplińska zaśpiewała tam m.in. hit Whitney Houston "Try It On My Own", "Kolorowy wiatr" Edyty Górniak, przebój "Niech żyje bal" wspólnie z Marylą Rodowicz ( zobacz! ) oraz utwór Beyonce "Listen".

W wieku 17 lat, przygotowana wokalnie dziewczyna, trafiła do "The Voice of Poland". Tam zdecydowała się na współpracę z Tomsonem i Baronem. Każdy z jej występów spotykał się z zachwytem trenerów. W końcu, pokonując w finale Darię Reczek, wygrała dziesiątą edycję programu.



Młoda wokalistka została wybrana reprezentantką Polski podczas konkursu Eurowizji 2020. Niestety z powodu pandemii koronawirusa wydarzenie zostało odwołane. Szemplińska miała wystąpić z utworem "Empires" ( sprawdź! ). TVP nie zdecydowała się ponownie wybrać Alicji Szemplińskiej i reprezentantem Polski w 2021 roku został Rafał Brzozowski. Szemplińska swoich sił spróbowała w eliminacjach do Eurowizji w 2023 roku, jednak z piosenką "New Home" nie podbiła preselekcji (wygrała Blanka).



