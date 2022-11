W tym roku Alicja Szemplińska (ostatnio na muzycznej scenie posługuje się samym imieniem) wypuściła single "IDK", "Movin' On", "W moim garażu" (z Frankiem Leenem) i "Sekret". Teraz 20-latka prezentuje teledysk do piosenki "Stick Together" ( sprawdź! ), która została wybrana oficjalnym hymnem nadchodzących mistrzostw świata w piłce ręcznej mężczyzn.



Turniej odbędzie się w styczniu 2023 r. w Polsce i Szwecji. Ceremonia otwarcia z udziałem Alicji odbędzie się w Katowicach 11 stycznia, natomiast finał zaplanowano na 29 stycznia w Sztokholmie.

"'Stick Together' opowiada o tym, że siła jest w nas i razem możemy zrobić wszystko, możemy osiągnąć sukces i wygrać" - mówi o nowej piosence Alicja.

Clip Alicja Szemplińska Stick Together (2023 IHF Men’s World Championship Official Song)

Utwór powstał we współpracy polskiej wokalistki ze szwedzkim duetem - producentem Joakimem Buddee oraz autorką tekstów Jade Ell.

"Czuję się zaszczycona i podekscytowana" - napisała Alicja na Instagramie, prezentując zdjęcia z planu teledysku.

W ostatnich mistrzostwach świata (2021) polska drużyna zajęła 13. miejsce. Największe sukcesy przypadają na końcówkę pierwszej dekady XXI wieku - w 2007 r. Polska zdobyła srebro, a dwa lata później - brązowy medal. Kadra wywalczyła brąz także w 2015 r. w Katarze.



W przyszłorocznym turnieju nasza drużyna zagra w grupie B z Francją (11.01), Słowenią (14.01) oraz Arabią Saudyjską (16.01).

Alicja Szemplińska - kariera, sukcesy, przeboje

"Chciałabym, żebyś była moją córką" - mówiła wzruszona Edyta Górniak, która zasiadała w jury "Hit Hit Hurra" - programu dla dzieci wygranego przez Alicję. Szemplińska zaśpiewała tam m.in. hit Whitney Houston "Try It On My Own", "Kolorowy wiatr" Edyty Górniak, przebój "Niech żyje bal" wspólnie z Marylą Rodowicz ( zobacz! ) oraz utwór Beyonce "Listen".

W wieku 17 lat, przygotowana wokalnie dziewczyna, trafiła do "The Voice of Poland". Tam zdecydowała się na współpracę z Tomsonem i Baronem. Każdy z jej występów spotykał się z zachwytem trenerów. W końcu, pokonując w finale Darię Reczek, wygrała dziesiątą edycję programu.



Clip Alicja Szemplińska IDK

Młoda wokalistka została wybrana reprezentantką Polski podczas konkursu Eurowizji 2020. Niestety z powodu pandemii koronawirusa wydarzenie zostało odwołane. Szemplińska miała wystąpić z utworem "Empires" ( sprawdź! ). TVP nie zdecydowała się ponownie wybrać Alicji Szemplińskiej i reprezentantem Polski w 2021 roku został Rafał Brzozowski.