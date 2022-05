Alicja Szemplińska to młoda piosenkarka, która zyskała już wielu fanów w Polsce i na świecie.



Kariera Alicji Szemplińskiej

"Chciałabym, żebyś była moją córką" - mówiła wzruszona Edyta Górniak, która zasiadała w jury "Hit Hit Hurra" - programu dla dzieci wygranego przez Alicję. Szemplińska zaśpiewała tam m.in. hit Whitney Houston "Try It On My Own", "Kolorowy wiatr" Edyty Górniak, przebój "Niech żyje bal" wspólnie z Marylą Rodowicz ( zobacz! ) oraz utwór Beyonce "Listen".



W wieku 17 lat, przygotowana wokalnie dziewczyna, trafiła do "The Voice of Poland". Tam zdecydowała się na współpracę z Tomsonem i Baronem. Każdy z jej występów spotykał się z zachwytem trenerów. W końcu, pokonując w finale Darię Reczek, wygrała dziesiątą edycję programu.



Młoda wokalistka została wybrana reprezentantką Polski podczas konkursu Eurowizji 2020. Niestety z powodu pandemii koronawirusa wydarzenie zostało odwołane. Szemplińska miała wystąpić z utworem "Empires" ( sprawdź! ). TVP nie zdecydowała się ponownie wybrać Alicji Szemplińskiej i reprezentantem Polski w 2021 roku został Rafał Brzozowski.



Alicja Szemplińska i IDK. Kiedy premiera?

Utwór "IDK" Szemplińska zapowiedziała w dniu swoich 20. urodzin.

"Długo czekałam, aż będę mogła podzielić się z Wami tą informacją i nie mogę się doczekać, żeby pokazać Wam wszystko nad czym pracowałam w ostatnich miesiącach!" - napisała wtedy.

Nagrane z Duitem "IDK" ukaże się 6 maja 2022 roku. W przeddzień premiery, Alicja podzieliła się kilkoma zdjęciami zapowiadającymi teledysk do singla. Artystka ewidentnie coraz bardziej ucieka od łatki grzecznej dziewczyny, coraz chętniej wybierając skąpe kreacje i eksponując swoje ciało.

"Kto czeka ze mną?" - zapytała młoda gwiazda.

"Ala, ogień boski", "Piękna jak zawsze", "Wyglądasz przepięknie Alicjo. Równie pięknie wyglądała Keys na Met Gala w tym roku. Godnie ją zastępujesz w Polsce co do osobowości, talentu, głosu i muzyki" - czytamy w komentarzach.

Alicja Szemplińska - "Ej, stop!" i "Spójrz"

28 października 2021 roku ukazała się piosenka "Ej, stop!" ( sprawdź! ). Alicja podsumowuje w niej ostatnie kilkanaście miesięcy, w trakcie których bardzo dużo jej planów musiało ulec zmianie. "To miał być dobry rok / Na wielką wodę skok" - słyszymy na początku.

"Piosenka ma też dla mnie duże znaczenie ze względu na to, o czym w niej opowiadam i jakie wydarzenia chcę dzięki niej niejako zostawić za sobą. Myślę, że dla każdego przychodzi w życiu moment, w którym musi sobie powiedzieć 'Ej, stop! Chcę iść dalej, chcę czegoś innego'. Wszystkim tym osobom dedykuję ten utwór" - tłumaczyła Alicja.