Alicja Janosz rozlicza się z przeszłością. "To na mnie eksperymentowano"

Alicja Janosz pojawiła się w telewizji jeszcze 2 lata przed polsatowskim show. W 2000 roku wygrała jeden z odcinków "Szansy na sukces" dzięki swojemu wykonaniu piosenki Kayah. Wówczas nie obiło się to jednak większym echem, dopiero w 2002 r. wokalistka zdobyła popularność.

Jeszcze w tym samym roku, tuż po sukcesie w programie "Idol", Alicja Janosz wydała swoją debiutancką płytę pt. "Ala Janosz". To właśnie stamtąd pochodzi jej najbardziej rozpoznawalny singel pt. "Zbudziłam się", bardziej znany jako "Jajecznica".

Reklama

Wideo Alicja Janosz - Zbudziłam się

Po zakończeniu współpracy z Sony BMG Music Janosz dołączyła do HooDoo Band (perkusistą tej grupy jest Bartosz Niebielecki, od 2010 r. mąż wokalistki; razem mają 9-letniego syna Tymona). Z zespołem wydała jedną płytę i wypuściła jeszcze cztery solowe albumy. Ostatni z nich - "I tak cię kocham" - ujrzał światło dzienne w tym roku, lecz nie osiągnął on nawet zbliżonych wyników do debiutanckiej płyty. Przed jej premierą poznaliśmy piosenki "Tetris" , "Maleńka", "Friend" , "Bez ciebie" i "Who Cares" .

Dawno niewidziana Alicja Janosz na konferencji we Wrocławiu 1 / 6 Alicja Janosz to utalentowana wokalistka, której rozpoznawalność przyniósł udział w pierwszej polskiej edycji programu "Idol" w 2002 roku. 16-letnia wówczas Ala Janosz pokonała w finale m.in. Ewelinę Flintę oraz Szymona Wydrę. Źródło: AKPA Autor: Prończyk

Alicja Janosz rozlicza się z przeszłością

Alicja Janosz rzadko pojawia się w mediach, lecz tym razem udzieliła obszernego wywiadu magazynowi "Wprost". Wokalistka zdradziła, co się u niej działo przez ostatnie lata. Nie szczędziła prywatnych szczegółów.

"Przez lata słyszę, co się ze mną stało, bo nie ma mnie w telewizji... Jest sporo artystów, którzy wcale nie są obecni w mediach masowych, a istnieją, grają, mają swoich fanów. Od ponad dwudziestu już lat żyję z koncertów, pracuję też na moich autorskich warsztatach 'Mam głos' ze śpiewającymi dzieciakami i kobietami; cały czas robię to, co kocham" - tłumaczyła swoje zniknięcie z mediów Janosz.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Alicja Janosz o nowej płycie HooDoo Band Newseria Lifestyle

Piosenkarka dziś mieszka z rodziną we Wrocławiu. Niezbyt chętnie wypowiada się na temat przeszłości i przyznaje, że popełniła kilka błędów. "Z jednej strony przeżywałam historię Kopciuszka, bo nagle dziewczynka z Pszczyny wygrała niezwykle popularny, pierwszy w Polsce talent show, z drugiej - to wielkie wydarzenie przyniosło mi poczucie ogromnej presji, było bardzo trudne, nie tylko ze względu na mój wiek, ale też na to, że byłam pierwszą osobą w takiej sytuacji i to na mnie eksperymentowano. Nie wiem, na ile to wszystko było kwestią mojej osobowości, ufności, takiej naiwnej dziecięcej otwartości, na ile szczęścia, a na ile braku tego szczęścia, ale powtarzam sobie, że nic nie dzieje się bez powodu" - zdradziła.

Wideo Alicja Janosz - Friend feat. Jarek Krużołek [Official Audio]

"Wycofałam się z tzw. robienia kariery. Kosztem wygranej w 'Idolu' było moje poczucie, że nie dałam rady. W tamtym czasie moim największym pragnieniem było czuć się bezpieczną, kochaną i wystarczającą - przez lata szukałam tego na zewnątrz, aż w końcu zrozumiałam, że sama mogę to sobie dać" - powiedziała wokalistka. Wiadomo również, że jej tegoroczny album nie jest "ostatnim słowem" w kwestii muzycznej kariery, lecz Janosz zdaje sobie sprawę, że jej młodzieńcza popularność nie wróci, choć nie jest z tego powodu rozczarowana.