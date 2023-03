Alicja Janosz z nową płytą "I tak cię kocham". Posłuchaj piosenki "Friend" zwyciężczyni "Idola"

Wiosną do sprzedaży trafi płyta "I tak cię kocham" Alicji Janosz. Do sieci trafiła właśnie nowa piosenka zapowiadająca to wydawnictwo - "Friend", do której laureatka pierwszego "Idola" w Polsacie zaprosiła swoich przyjaciół.

Alicja Janosz zapowiada nową płytę /Piotr Molecki /East News