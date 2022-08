5 kwietnia 2002 roku telewizja Polsat wyemitowała pierwszy odcinek "Idola", który był pierwszym programem tego typu wyłaniającym muzyczne talenty (nie licząc "Szansy na sukces", która ma nieco inną formułę).

Uczestników "Idola" oceniali Elżbieta Zapendowska, Kuba Wojewódzki, Jacek Cygan i zmarły w 2015 r. Robert Leszczyński. W trzeciej edycji Wojewódzkiego zastępowali Maciej Maleńczuk i Marcin Prokop.

W 2017 r. Polsat zdecydował się reaktywować program - w jury pojawili się Elżbieta Zapendowska, Ewa Farna, Janusz Panasewicz (wokalista Lady Pank) i Wojtek Łuszczykiewicz (lider grupy Video). Prowadzącym przez wszystkie pięć edycji był Maciej Rock.

Dzięki programowi swoje kariery zaczęli tacy artyści, jak Monika Brodka, Krzysztof Zalewski, czy Ania Dąbrowska, Ewelina Flinta.

Idol: Kuba Wojewódzki wspomina pierwszą edycję programu

Na swoim Instagramie Kuba Wojewódzki opublikował zdjęcie sprzed 21 lat, na którym widzimy jury z pierwszej edycji programu "Idol". Obok dziennikarza pojawili się Ela Zapendowska, Jacek Cygan i zmarły w 2015 roku Robert Leszczyński.

Wojewódzki uchodził wtedy za tzw. "złego jurora", o czym przypomniał w opisie zdjęcia.

"Odwaga bycia spełnionym obejmuje też odwagę bycia nielubianym..." - napisał Wojewódzki.

Po latach fani programu wciąż uważają, że jury "Idola" było najlepszym ze wszystkim programów typu talent show.

"Najlepszy skład jurorski ever!", "To byl sklad jury, a nie to co teraz w programach muzycznych", "Jak My Was kochaliśmy... kochamy" - piszą.

35 lat Alicji Janosz. Zaczęło się od "Idola" 1 / 10 Cała Polska poznała Alicję Janosz w pierwszej edycji programu "Idol". W czerwcu 2002 roku 17-letnia wówczas wokalistka wygrała program Polsatu, w pokonanym polu zostawiając Ewelinę Flintę i Szymona Wydrę. Źródło: AKPA Autor: Prończyk udostępnij

