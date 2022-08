"Z ciężkim sercem musimy ogłosić, że nasz ukochany przyjaciel, David Muse, przegrał swoją walkę z rakiem" - czytamy w komunikacie na oficjalnej stronie zespołu na Facebooku.

"David odszedł spokojnie w domu w sobotę rano ze swoją żoną Patty u boku. Mamy złamane serce, ale jednocześnie czerpiemy pociechę wiedząc, że nie czuje już bólu. Jego miłość i wspaniałe wspomnienia pozostaną z nami na zawsze, nigdy nie zostanie zapomniany" - napisał zespół.

Wideo Firefall - "You Are the Woman"

David Muse (Firefall) nie żyje. Zmarł na raka w wieku 73 lat

Śmiertelną diagnozę muzyk usłyszał na początku 2020 roku. Na jednej z popularnych stron crowdfundingowych prowadzono zbiórkę pieniędzy na jego leczenie. Te zebrane w ostatnich dniach pokryją zaległe rachunki związane z dość kosztownym leczeniem artysty.



Urodzony w 1949 roku muzyk dołączył do grupy Firefall gdy miał 26 lat. Ich debiutancki krążek uzyskał status platynowej płyty dzięki przebojowemu singlowi "You Are The Woman". Kolejna płyta, "Luna Sea", uzyskała złoto, a piosenka "Just Remember I Love You" także była rozpoznawalna dzięki częstej emisji w radio.

Wideo Firefall "Strange Way" Live 2-25-2016

Klasyczny skład zespołu, w który wchodzili Rick Roberts (gitara, wokal), Larry Burnett (gitara, wokal), Jock Bartley (gitara, wokal), Mark Andes (bas) i Michael Clarke (perkusja) zmienił swój kształt w 1981 roku. Mimo to później zespół istniał z rotującym line-upem.

Muse, który był multiinstrumentalistą, ale głównie grał na flecie poprzecznym, przez lata współpracował z innymi artystami, m.in. Marshall Tucker Band, a w 2011 roku powrócił do Firefall jako pełnoprawny członek. W trakcie trwającej prawie 50 lat kariery pojawił się na 25 albumach. W 2014 roku został włączony do Colorado Music Hall of Fame wraz z innymi członkami Firefall.