Choć jej kariera po zajęciu drugiego miejsca w programie "Idol" w Polsacie (2002 rok) zapowiadała się zachęcająco, wokalistka szybko zniknęła ze świateł reflektorów.

Zanim to jednak nastąpiło udało jej się nagrać dwa albumy "Przeznaczenie" (2003) i "Nie znasz mnie" (2005), wylansować w 2003 roku piosenkę "Żałuję" ( sprawdź! ), a kolejnych pięciu latach nagrać m.in. duety z Arturem Gadowskim i Łukaszem Zagrobelnym (przebój "Nie kłam, że kochasz mnie" - posłuchaj! , z filmu "Nie kłam kochanie").

Ewelina Flinta powraca - zobacz teledysk "Zakochana"

W 2015 roku pojawiły się informacje o powrocie wokalistki do branży muzycznej i wzmianki o nowej płycie. Sama Ewelina Flinta to potwierdziła zdradzając też, dlaczego odsunęła się na dłuższy czas w cień.

"Doszłam do takiego momentu, kiedy miałam ochotę po prostu się schować. Potrzebowałam odpocząć od show-biznesu i nabrać do niego dystansu. Teraz, po tylu latach obserwacji, jak to wygląda z boku, czuję się dużo mądrzejsza. Mimo że nie pojawił się nowy album cały czas grałam koncerty, więc kontakt z publicznością trwał nieprzerwanie" - powiedziała.

Ostatnim nagraniem z gościnnym udziałem Flinty był utwór "Tell Me Why" projektu Sounds Like Women z 2019 r.

Teraz wokalistka wypuściła autorski singel "Zakochana" ( posłuchaj! ), który zapowiada nadchodzący nowy album. W piosence i teledysku towarzyszy jej Natalia Grosiak, wokalistka Mikromusic, która ostatnio wsparła sanah w jej "Uczcie" (piosenka "Czesława" - posłuchaj! ).

"Zakochana" to opowieść o kobiecie, która ubiera się na spotkanie z obiektem westchnień. Zdaje sobie sprawę, że strój, w który próbuje się wcisnąć jest niewygodny, ale nadal nie opuszcza jej determinacja w osiągnięciu celu. Musi wyglądać pięknie. Jesteśmy ofiarami patriarchatu - przede wszystkim myśli "bądź piękna" - czytamy.

"Bardzo zależało mi, aby w utworze wybrzmiał jeszcze jeden kobiecy głos. Inny od mojego. Od razu pomyślałam o Natalii Grosiak. Podziwiam ją od lat. Delikatność i wrażliwość, siła i determinacja, naturalność, podążanie swoją ścieżką. Głos, teksty i sposób w jaki opowiada historie, dotykają moje najczulsze struny. A poza tym nikt tak genialnie nie wyśpiewał: 'w dupie to mam'" - mówi Ewelina Flinta.

O pracy nad teledyskiem do utworu opowiada reżyserka, Ola Górecka:

"Droga do tego klipu nie była oczywista. Tekst Eweliny jest ironiczny i pełen sprzeczności - bardzo chcieliśmy, żeby to wybrzmiało. Jednocześnie szukaliśmy pomysłu, który odda subtelność i zwiewność tej piosenki. Kiedy pojawiła się idea tańca o miłości, jedna z tancerek, która się do nas zgłosiła, opowiedziała nam o tańcu z wachlarzami bojowymi. Było w tym wszystko: miłość i walka, spokój i szaleństwo, dyscyplina i bunt".



