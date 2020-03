Alicja Janosz dzieciom: Zobacz teledysk "Goń złego wilka". Kiedy premiera płyty?

Poznaliśmy pierwsze szczegóły płyty nagranej pod szyldem Alicja Janosz Dzieciom. Do sieci trafił teledysk do pierwszego singla "Goń złego wilka", w którym wystąpili jej mąż i synek.

Alicja Janosz nagrała płytę dla dzieci

Cała Polska poznała Alicję Janosz w pierwszej edycji programu "Idol". W czerwcu 2002 roku 17-letnia wówczas wokalistka wygrała program Polsatu, w pokonanym polu zostawiając Ewelinę Flintę i Szymona Wydrę.



Debiutancki album zatytułowany po prostu "Ala Janosz" (2002) przyniósł dwa promowane single "Zmień siebie" ( posłuchaj! ) i "Zbudziłam się" (z napisanym przez Patrycję Kosiarkiewicz wykpiwanym do dziś tekstem o jajecznicy - sprawdź! ).

- Pomysł z ksywką "Alex" też był totalnym niewypałem. Nie był to mój pomysł, ale będąc pod wpływem kilku osób zgodziłam się również na to - opowiadała Interii w połowie 2011 r., gdy już udało się jej rozwiązać niekorzystny kontrakt.

- Z perspektywy czasu widzę to tak, że potraktowano mnie przedmiotowo i szybko odwalono robotę, bo istotny był szybki zysk - dodawała.

Poszukiwanie swojej muzycznej drogi trwało (w bardziej ambitne rejony odciągał ją Piotr Banach, gitarzysta i pierwszy lider zespołu Hey, później frontman Indios Bravos) - wreszcie w 2006 r. Janosz nawiązała współpracę z bluesową grupą HooDoo Band, w której poznała perkusistę i kompozytora Bartosza Niebieleckiego, od lipca 2010 r. swojego męża.

Od fascynacji reggae przeszła do bluesa i funky, by do tych inspiracji dorzucić muzykę lat 60. i bardziej soulowe brzmienia Motown. Poza działalnością w HooDoo Band, równolegle pracowała nad solowym materiałem. Płyta "Vintage" z 2011 r. zapowiadana była jako "właściwy debiut" Alicji Janosz.

We wrześniu 2014 roku życie Alicji przewróciły do góry nogami narodziny syna Tymona. Kiedyś myślała, że to muzyka jest jej największą miłością, dziś przyznaje, że to dziecko jest dla niej najważniejsze, a swoje doświadczenia związane z wychowywaniem potomka opisuje na blogu.

Na kolejny materiał sygnowany własnym nazwiskiem przyszło czekać do 2016 r., kiedy to ukazała się płyta "RetroNowa". "Kompromis i bycie wiernym temu co się czuje, to jednak nie idzie w parze" - mówiła Alicja Janosz ponownie pracująca z mężem.

Zdjęcie Alicja Janosz w 2019 roku / Artur Zawadzki / Reporter

Obecnie priorytetem Alicji Janosz stała się praca w przedszkolu, gdzie uczy ona dzieci muzyki. To właśnie z tym zajęciem związany jest jej nowy projekt Alicja Janosz Dzieciom.



29 marca ukaże się płyta zatytułowana po prostu "Alicja Janosz dzieciom". Jej pierwszą zapowiedzią jest singel "Goń złego wilka".



"Zapraszam Was serdecznie do oglądania go z maluszkami, a jeśli Wam się spodoba, to proszę, ślijcie go w świat! Swoim przyjaciołom, rodzinie, znajomym. Bo miny dzieci, gdy tańczą ten żartobliwy refren i robią Hu-ha, to niezastąpiony widok. A póki co zobaczcie, jak w teledysku tańczy poważna ekipa. Uwielbiam!" - napisała wokalistka, która do teledysku zaprosiła swojego męża i niespełna 6-letniego synka.