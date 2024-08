W połowie lat 50. Delon zaprzyjaźnił się z Dalidą ( sprawdź! ) , francuską piosenkarką włoskiego pochodzenia. Urodzona w Kairze piękność została Miss Egiptu, a w wieku 20 lat wyjechała do Paryża. Zamieszkała przy alei Pól Elizejskich w ścisłym centrum stolicy Francji, a jednym z jej sąsiadów był właśnie Alain Delon. W połowie lat 60. wokalistka i aktor mieli krótki romans, który później przerodził się w wieloletnią przyjaźń. Co ciekawe, o ich romansie nikt nie wiedział - po latach ujawnił to dopiero sam Delon.

W 1973 r. razem spotkali się w studiu, by nagrać francuską wersję piosenki "Parole parole". Rok wcześniej ten utwór w wykonaniu Miny i Alberto Lupo stał się wielkim hitem we Włoszech i to tam usłyszał go brat Dalidy, producent i menedżer Bruno Gigliotti. To właśnie on zaproponował Dalidzie nagranie nowej wersji, a piosenkarka sama zdecydowała, że za partie męskie będzie odpowiadał Alain Delon. Aktorowi bardzo przypadła do gustu ta propozycja i z radością ją przyjął.