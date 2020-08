Aimée Osbourne jako ARO w teledysku "Shared Something With The Night": Odcina się od rodziny?

Najbardziej uzdolniona muzycznie córka Ozzy'ego Osbourne'a udzieliła wywiadu, w którym zdradziła, że wyniosła się z rodzinnego domu, gdy miała 15 lat. Wtedy też postanowiła, że nie chce mieć nic wspólnego wątpliwą charyzmą ojca i telewizyjną szopką, która promuje jej rodzinę.

"Dorastałem, mając dość znanego tatę i zawsze bardzo ceniłem sobie prywatność w tej rodzinie" - powiedziała Aimée Osbourne w audycji w stacji radiowej WAXQ.

"Mam swoją moralność, wiem kim jestem, nie chciałam być tylko nastolatką ze słynnej rodziny" - dodała. Ten wywiad to nie była pierwsza krytyczna wypowiedź Aimée na temat serialu "Rodzina Osbourne'ów" (powstały cztery sezony "The Osbournes").

Kilka lat temu tak opowiedziała o powodach wyprowadzki z rodzinnego domu: "Chcę być piosenkarką, a wtedy czułam, że gdybym została w rodzinie, od razu sklasyfikowano by mnie jako jej integralną część".

W jednym z odcinków programu stacji CBS "The Talk" jej mama, Sharon Osbourne, przyznała, że czuje się winna decyzji córki o opuszczeniu domu. "Wiem, że zrobiła to z powodu tego serialu, który doprowadzał ją do szaleństwa. Czuła, że nie chce dorastać przed kamerą. Nienawidziła tego pomysłu; był dla niej przerażający. Dlatego odeszła, a ja każdego dnia żałuję, że tak się stało" - wyznała żona Ozzy'ego.

Aimée Osbourne właśnie opublikowała teledysk do swojej najnowszej piosenki "Shared Something With The Night". Nie występuje jednak pod sławnym nazwiskiem, ale pod pseudonimem ARO. W komentarzach na YouTube fani podkreślają, że właśnie ona odziedziczyła talent muzyczny po ojcu, nazywanym "Księciem Mroku".

Ozzy Osbourne ma pięcioro dzieci z dwóch małżeństw. W "Rodzinie Osbourne'ów" u boku jego i Sharon występowali syn Jack i córka Kelly.



