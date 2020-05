Agnieszka Szydłowska odeszła z Trójki. "To było wielką frajdą"

Agnieszka Szydłowska postanowiła rozstać się z radiową Trójką. To już kolejna osoba, która podjęła taką decyzję.

Agnieszka Szydłowska postanowiła rozstać się z Trójką /Wojciech Olszanka /East News

Agnieszka Szydłowska, która z Trójką była związana od 17 lat, złożyła wypowiedzenie.

Reklama

"Jestem urodzonym radiowcem, o tej pracy mówiłam od dziecka. Nie mam fabryczki czy innej 'prawdziwej' roboty. Moim zawodem jest radio. A do tego ta przeklęta misja - urodziłam się do radia publicznego bo misję mam we krwi. Dlatego tak długo woziłam się z decyzją" - napisała.

"W ostatnich latach podpisałam wiele listów w obronie kształtu Trójki i przeciwko jej dewastacji. To, że Trójka nadal działa to w wielu miejscach zasługa wyłącznie samego zespołu, który łata profesjonalizmem dziury nieumiejętnego zarządzania" - skomentowała dziennikarka.



"Wspieraliśmy zawsze tych, którym trudniej a nie tych, którzy mają budżety i sprawnych ludzi od PRu. Wielu naszych 'Kulturystów' rozwinęło wspaniale skrzydła i zyskało uznanie powszechne. Oczywiście nie dzięki nam ale przy naszej pomocy - sekundowanie Wam było wielką frajdą" - dodała jeszcze.

Wspomniała również, że była namawiana, by zmienić nazwę "Radiowy Dom Kultury" na inną, niekojarzącą się z PRL-em. "Z Bartkiem Gilem i Agnieszką Obszańską nie żegnam się - po prostu musimy sobie znaleźć nowy pokój 11" - zapowiedziała na koniec.



Przypomnijmy, że Gil został zwieszony przez władze radia. Z Trójką pożegnali się także Hirek Wrona, Marek Niedźwiecki, Marcin Kydrzyński oraz Wojciech Mazolewski.

Decyzje zostały podjęte po tym, jak ze stron radia zniknęła piosenka Kazika Staszewskiego "Twój ból jest lepszy niż mój", w której muzyk przywołuje wydarzenie, które głośnym echem odbiło się w całym kraju ( sprawdź tekst utworu! ). 10 kwietnia prezes PiS, Jarosław Kaczyński wraz z kilkuosobową delegacją udał się na cmentarz, by upamiętnić rocznicę katastrofy w Smoleńsku.