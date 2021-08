Agnieszka Hyży zaskoczyła swoich fanów, publikując zdjęcie w zaawansowanej ciąży.

"Drodzy, każda tajemnica i każdy sekret mają kiedyś swój koniec. Są takie kruche chwile w życiu, które wymagają spokoju i skupienia. Chyba nikt nie będzie miał wątpliwości, że za mną WŁAŚNIE TEN CZAS, który na to zasługiwał..." - czytamy we wpisie popularnej prezenterki.

Agnieszka Hyży znana jest z takich programów telewizji Polsat, jak "Grunt to rodzinka", "Super rodzinka", "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", "Twoja twarz brzmi znajomo" (współprowadziła kulisy). Wielokrotnie też współprowadziła liczne imprezy Polsatu, jak m.in. 15-lecie i 20-lecie stacji, Polsat SuperHit Festiwal, Sopot TOP Trendy Festiwal czy koncerty sylwestrowe.

W dalszej części wpisu wyjaśniła, że przez siedem miesięcy toczyła wraz z mężem walkę o to, co dla niej najcenniejsze w tym momencie. Prezenterka zaznaczyła również, że osobiście chciała przekazać tę radosną nowinę, nim fani dowiedzą się tego z mediów.



"To PIĘKNY i MAGICZNY czas, niech nie zostanie już niczym zakłócony - dzisiaj muszę chronić to co mam najcenniejsze - moje dzieci. Chcę również wyznaczyć granice, które nigdy nie powinny zostać przekroczone" - dodała Agnieszka Hyży i podziękowała także tym, którzy wiedzieli od początku.

Agnieszka Hyży i Grzegorz Hyży - historia miłości

Jej mężem jest wokalista Grzegorz Hyży. Para pobrała się 17 lipca 2015 r. w Rzymie.

Ich związek od początku wzbudzał wiele emocji, w kontekście poprzedniego małżeństwa muzyka z wokalistką Mają Hyży, z którego ma dwójkę dzieci.

Z kolei Agnieszka Hyży (z domu Popielewicz) wcześniej była żonata z Mikołajem Witem (mają 8-letnią obecnie córkę Martę).