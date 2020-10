Agnieszka Fatyga nie żyje. Aktorka i piosenkarka miała 62 lata

W piątek, 30 października, w wieku 62 lat zmarła aktorka i piosenkarka Agnieszka Fatyga. "Odeszła dzisiaj od nas o godz. 7 rano, nagle..." - pożegnał ją mąż, aktor Wojciech Olszański.

"Dzisiaj rano odeszła moja Mama, Agnieszka Fatyga. Wybaczcie, dziś nie jestem w stanie nic więcej napisać, dlatego pozwolę sobie zostawić tu pieśń, którą moja Mama skomponowała dla swojej Mamy i schować się za jej własnymi słowami" - napisała na Facebooku jej córka, aktorka Michalina Olszańska, umieszczając link do piosenki "Kołysanka dla matki".

W nagraniu na YouTubie Fotygę pożegnał też mąż, aktor Wojciech Olszański:



"Moja żona z którą przeżyłem 37 lat odeszła dzisiaj od nas o godzinie 7.00 rano, nagle... Wszystko, co najgorsze dopiero przede mną, ale zasłużyła na to, by ją wspomnieć, bo była niezłomnym człowiekiem".

Fatyga była absolwentką Wydziału Operowego Akademii Muzycznej w Warszawie i Wydziału Aktorskiego PWST w Warszawie. W latach 1980-84 występowała w Teatrze Narodowym (w 1997 prowadziła koncert na Scenie Operowej), w latach 1984-2000 w Teatrze Ateneum w Warszawie (gościnnie w 1982). W 1993 roku występowała w Operetce Warszawskiej.

Telewizyjna widownia mogła zobaczyć ją w epizodycznej roli w serialu "Alternatywy 4", w którym zobaczyliśmy ją jako prostytutkę w restauracji "Kongresowa". Na kinowym ekranie pojawiła się w "Spowiedzi dziecięcia wieku" Marka Nowickiego z 1985 roku (jako śpiewaczka Marco).

W 1986 roku Fatyga otrzymała Nagrodę Przewodniczącego ds. Radia i Telewizji za osiągnięcia aktorskie w Teatrze Telewizji oraz programach artystyczno-rozrywkowych. W tym samym roku nagrodzono ją także "Złotym Ekranem" - wyróżnieniem magazynu "Ekran" (za oryginalną interpretację piosenek aktorskich).

W jej repertuarze były m.in. songi Brechta, przeboje musicalowe, romanse rosyjskie oraz arie operowe i ich pastisze.

