Agnieszka Chylińska po ponad czterech latach przypomniała się nową studyjną płytą "Never Ending Sorry". Wydawnictwo uzyskało już status platyny, a po singlach "Jest nas więcej", "Kiedyś do ciebie wrócę" (tytuł Przeboju Roku RMF FM w 2022 r.), "Drań" i "Kochaj ją" poznaliśmy "Ja ci wszystko dam".

W teledysku do pierwszego utworu zagrał Adam Woronowicz (m.in. "Popiełuszko. Wolność jest w nas", "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją", "Zupa nic", "Kamerdyner", seriale "The Office PL" i "Diagnoza"), w "Kiedyś do ciebie wrócę" pojawił się Piotr Głowacki (m.in. "Detektyw Bruno", "Broad Peak", "Mistrz", "Bogowie", serial "Nieobecni"), a w "Draniu" jurorce "Mam talent" towarzyszyła Anna Dymna, która w ostatnim czasie zebrała pochwały za metamorfozę w serialu "Wielka woda" Netfliksa.

Z kolei w "Kochaj ją" główne role zagrali Piotr Stramowski (popularność zdobył dzięki produkcjom Patryka Vegi, w ostatnim czasie pojawił się w głównej roli w serialu "Bracia" Polsatu i programie "Twoja twarz brzmi znajomo") i Alicja Jurek.

Agnieszka Chylińska w teledysku "Ja ci wszystko dam"

Scenariusz całej historii opowiadanej w teledyskach napisała sama Chylińska. W "Ja ci wszystko dam" ( posłuchaj! ) powraca Piotr Głowacki.



"Możemy pielęgnować w sobie poczucie bólu, stratę, żal i niechęć do tych, którzy nas zranili. Możemy też zamknąć to w sobie i udawać, że nas to nie dotyczy, nie zżera i nie zabija od środka. Ale możemy też wreszcie wyrazić wszystko, co w nas trudne, wypowiedzieć, wykrzyczeć i... pożegnać na zawsze, znajdując ostatecznie spokój oraz przebaczenie. Sobie i innym" - opowiada wokalistka.

Jurorka "Mam talent" we wpisie podziękowała Piotrowi Głowackiemu.

"Dziękuję za możliwość patrzenia na to, jak wspaniale grasz; bycia obok. Dziękuję za pomoc przy realizacji scenariusza, za Twoje zaangażowanie, które momentami mnie aż zawstydzało, bo jestem wielką wielbicielką Twoich ról i kreacji. Dziękuję za filmową pamiątkę do końca życia".

Za klipy do płyty "Never Ending Sorry" odpowiada Adam Gawenda (pracował z m.in. Natalią Szroeder, Igorem Herbutem, Mrozem, Marcinem Wyrostkiem i Sound'n'Grace). Gawenda dla Chylińskiej wcześniej zrealizował teledyski "Schiza" i "Królowa łez".

Współtwórcami utworu "Ja ci wszystko dam" są muzycy zespołu wokalistki: Maciej Mąka (gitara), Rafał Stępień (instrumenty klawiszowe), Błażej Chochorowski (bas) i Oskar Podolski (perkusja).