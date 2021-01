Age Of Woe: Album "Envenom" w szczegółach

Powstała w Szwecji grupa Age Of Woe wyda pod koniec lutego trzecią płytę.

Zespół Age Of Woe przygotował nowy album /materiały prasowe

"Envenom", pierwszy od pięciu lat longplay formacji rodem z Goeteborga, będzie debiutem Age Of Woe w barwach niemieckiej Lifeforce Records.

Reklama

Autorką okładki trzeciego albumu Age Of Woe jest islandzka artystka Sunna Shabnam Halldórudóttir.

"Envenom" będzie pierwszą dużą płytą Age Of Woe z udziałem fińskiego gitarzysty Keijo Niinimaa, muzyka znanego przede wszystkim z roli frontmana grindcore'owego Rotten Sound.

Dodajmy, że twórczość Age Of Woe to wybuchowy amalgamat death metalu, doom/sludge metalu oraz crust punka, czyli coś w sam raz dla fanów Lik, Disfear czy Martyrdöd.

Nowa płyta Age Of Woe trafi do sprzedaży 26 lutego (winyl, CD, cyfrowo).

"A Feral Swarm", pierwszy singel z materiału "Envenom" Age Of Woe możecie sprawdzić poniżej:

Wideo AGE OF WOE - A Feral Swarm (offical audio)

Oto program albumu "Envenom":

1. "Inferno"

2. "Ghosts Who Hunt Alone"

3. "Förpestningen"

4. "Patriarch"

5. "A Feral Swarm"

6. "Avgrunden"

7. "The Twilight And The Dawn"

8. "Storm"

9. "Förbittringen"

10. "Envenom"

11. "Ljungeld".