Agata "Dziarma" Dziarmagowska przed premierą. Zobacz teledysk "Plik"

Jeszcze w tym roku ma się pojawić pierwsza EP-ka Dziarmy, którą szersza publiczność poznała jako młodą uczestniczkę "Mam talent" i "X Factor". Od tego czasu w życiu Agaty Dziarmagowskiej sporo się zmieniło.

Dziarma w teledysku "Plik" /materiały prasowe

Urodzona w sierpniu 1997 roku Agata Dziarmagowska swoją przygodę z show-biznesem rozpoczęła w 2012 roku w programie "Mam talent". Wokalistka dotarła w nim do odcinków półfinałowych.

Nie był to jednak koniec przygody młodej wokalistki z tego typu programami. Dziarmagowska zgłosiła się do "X Factora", gdzie trafiła pod skrzydła Ewy Farnej.

Nie był to jednak epizod zbyt długi, bo jurorka postanowiła pożegnać się z uczestniczką w drugim etapie programu, czyli już w domach jurorskich. Gdy odpadła z programu wielu widzów twierdziło, że Farna wyrzuciła dziewczynę z programu, gdyż była zbyt arogancka.

- Widzom bardzo trudno jest odróżnić jest arogancję od pewności siebie. Programy niektóre rzeczy celowo tak kleją, żeby wyszło, że jest zupełnie inaczej, niż było - na przykład wycinanie rzeczy z kontekstu. Z tym też się spotkałam w "X Factor" - mówiła młoda wokalistka Interii.



W międzyczasie wokalistka zaczęła budować swoją pozycję w mediach społecznościowych. Obecnie na Instagramie śledzi ją prawie 170 tys. obserwujących, a jej profil na Facebooku liczy ponad 84 tys. użytkowników. Z kolei jej kanał na Youtube subskrybuje ponad 87 tys. osób.

Kilka dni przed oficjalną premierą swojej pierwszej EP-ki zatytułowanej "V", Dziarma wypuściła teledysk do pierwszego utworu z wydawnictwa. Klip do piosenki "Plik" w ciągu doby zdobył ok. 70 tys. odsłon.

"Artystka ma odwagę, żeby w rapowej konwencji mówić o tym, jak świat znany z wersów jej kolegów wygląda z kobiecej perspektywy. Dziarma przedstawia wizję świata, w którym rządzą kobiety. W tym świecie wyciągają rękę po to, co chcą. Mogą być, kim chcą. Zarabiają 'Plik' i kręcą biznes tak samo dobrze, jak faceci. Mówią głośno o swoich potrzebach. Artystka nie stroni od ciętych komentarzy i czujnych narracji, a jej celne teksty mają szansę zostać głosem silnych i pewnych siebie dziewczyn, a mężczyznom pokażą świat z innej perspektywy" - czytamy.

"Plik" to zarazem odzwierciedlenie obecnego stylu Dziarmy, który mocno odbiega od tego, co wokalistka prezentowała w telewizyjnych programach.

Słodki pop zastąpiła elektronika, R&B i hip hop. Wokalistka przefarbowała również włosy i pokazała swoje zdecydowanie bardziej drapieżne oblicze.

Do tej pory Dziarma, bo takiego pseudonimu używa obecnie artystka, wypuściła dwa dobrze przyjęte single - "Kawaii" oraz "Coolaid".



"'Kawaii' ( posłuchaj! ) to najważniejszy utwór ze wszystkich, które do tej pory nagrałam. Najważniejszy, dlatego, że to pierwszy tekst napisany w całości przeze mnie i oczywiście, dlatego, że jako fanka EDM mogę nieskromnie uznać ten drop za 'sztos' - pisała po premierze pierwszego wspomnianego singla.



W 2018 roku Dziarmę mogliśmy usłyszeć w singlach z raperami - wsparła Adiego Nowaka w numerze "Placebo" oraz Malika Montanę w kawałku "Drogie zabawki" ( posłuchaj! ).

- Poznaliśmy się rok temu podczas jednej z audycji w Radiu Kampus. Tam wtedy był też raper izzeYe, a Agata mu towarzyszyła. Potem posłuchała moich utworów i była zaskoczona, że nie znała mnie wcześniej. Zaczęliśmy się obserwować w sieci, wymieniliśmy uprzejmości, a ja odkryłem, że Dziarma ma już spory dorobek muzyczny jak na swój wiek. No i okazało się, że całkiem poprawnie włada rapem. Więc zacząłem ją wypytywać o jej muzykę: "Agata, dlaczego jeszcze tego nie robisz". Od tego czasu minął rok, ja ciągle ją dopingowałem i zachęcałem, żeby pisała teksty po polsku, bo czegoś takiego, jak tworzy, brakuje na naszej scenie - opowiadał o współpracy z wokalistka Nowak.

