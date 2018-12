Afromental "Korzenie": Premiera w "The Voice of Poland"

"Korzenie" to pierwszy singel zwiastujący piąty album składu Afromental. Zespół Tomsona i Barona numer zaprezentuje również podczas finału "The Voice of Poland".

"Korzenie" to pierwszy singel zapowiadający nowy album Afromental. Piosenka powstała niemal od zera w trakcie sesji w trójmiejskim studio Tallpine Records i stanowi swoisty tygiel licznych inspiracji wszystkich muzyków grupy.

Za produkcję utworu oraz nadchodzącego albumu Afromental odpowiada Maciek Wasio, a miksem i masteringiem zajął się Marcin Bors.

Nadchodzący krążek będzie pierwszą płytą, którą zespół wyda po odejściu ze składu Łoza oraz Dziamasa. Muzycy postanowili rozstać się z grupą w kwietniu 2017 roku.



Utwór zostanie wykonany przez zespół podczas finału "The Voice of Poland" (1 grudnia). Przypomnijmy, że Tomson i Baron przez siedem edycji byli trenerami programu.



Zobacz teledysk "Korzenie":