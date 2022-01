Sumy, jakie pojawiają się w kontraktach największych gwiazd, które decydują się zaśpiewać w Las Vegas, robią wrażenie. Najwięcej za jeden koncert zgarnął Rod Stewart - 1,9 mln funtów. Wystąpił on tam jednorazowo w 2012 r. Z kolei Lady Gaga podczas swojej rezydentury w mieście hazardu, trwającej od 2017 do 2019 r., inkasowała 700 tys. funtów za koncert.

Natomiast Britney Spears, zakontraktowana od 2013 do 2017 r., zarabiała 340 tys. funtów za występ. Największa weteranka sceny w Las Vegas, Celine Dion, występująca tam z przerwami przez kilkanaście lat, dostawała 390 tys. funtów za show.

Honorarium, które wynegocjowała Adele od Caesars Palace Colosseum, według ustaleń dziennika "The Sun", ma wynieść pół miliona funtów. Caesars Palace Colosseum, superluksusowy hotel i kasyno, doceni też swoją gwiazdę na wiele innych sposobów. Adele będzie mieszkać w apartamencie, w którym nocleg kosztowałby normalnie 30 tys. funtów (162 tys. zł). Do tego o jej komfort zadbają kamerdyner, asystent, szofer oraz ochroniarze. Co więcej, ani gwiazda, ani zaproszeni przez nią goście, nie będą musieli płacić za napoje i jedzenie w Colosseum.

Adele rozpocznie rezydenturę od koncertu 21 stycznia. Jej ostatni 24. występ planowany jest na 16 kwietnia. Jej przeboje będą wybrzmiewać w Colosseum w piątki i soboty. Najtańszy bilet na show Adele kosztuje 700 funtów (3,8 tys. zł), a najdroższy 9 tys. (prawie 50 tys. zł).

Adele koncertami promuje wydany w listopadzie 2021 roku album "30", który był ogromnym sukcesem na całym świecie. Stał się najlepiej sprzedającą się płytą roku w USA.