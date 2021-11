Jak donosi Billboard, w ciągu 3 dni - w dniach 19 listopada do 21 listopada - w samych Stanach sprzedało się ponad 500 tys. egzemplarzy "30"!

Jak zmieniała się Adele? Trudno ją rozpoznać! 1 / 20 Urodzona 5 maja 1988 roku Adele w 2006 roku ukończyła artystyczną uczelnię. Niedługo później jej kolega umieścił w serwisie MySpace kilka jej utworów, a był to początek wielkiej kariery. W 2008 roku zadebiutowała albumem "19" i stała się coraz bardziej rozpoznawalna - tutaj podczas Bonaroo Festival 2008. Źródło: Getty Images Autor: Jason Merritt udostępnij

Czwarty studyjny album Adele jednocześnie przebił "Evermore" Taylor Swift, które sprzedało się w liczbie 462 tysięcy do 18 listopada. Wynik Adele jest także lepszy od tego, jaki osiągnął inny album Swift, "Red (Taylor's Version)", który sprzedał się w 369.000 kopii w tygodniu debiutu.

Według Rolling Stone, jeśli "30" zadebiutuje na 1. miejscu również 4 grudnia, będzie to trzeci numer 1. Adele po "25" z 2015 roku i jej drugim albumie "21" z 2011 roku.

Doceniany przez krytyków album Adele jest dostępny w różnych formatach i ekskluzywnych edycjach - kolorowych winylach, a także CD. Ponadto wokalistka poprosiła niedawno Spotify o usunięcie funkcji losowej podczas odsłuchu płyty, aby jej album mógł być odsłuchiwany w zamierzonej przez nią kolejności. Platforma streamingowa przychyliła się do tej prośby.



W wywiadzie dla Rolling Stone, Adele opowiedziała o wydarzeniach, które wpłynęły na powstanie albumu - w tym o rozwodzie i jego następstwach - a które rozwijają się niemal chronologicznie. Podczas wywiadu ujawniła, że "I Drink Wine" miało pierwotnie 15 minut długości, a także omówiła bonusową wersję "Easy on Me" ( sprawdź! ) z udziałem Chrisa Stapletona.

Adele w rozmowie z Oprah Winfrey 1 / 5 Rozmowa Adele u Oprah Winfrey odbyła się w tym samym ogrodzie, w którym na bardzo osobiste zwierzenia zdecydowali się księżna Meghan i książę Harry. Źródło: Autor: Harpo Productions/Joe Pugliese udostępnij

Ponadto gwiazda udzieliła wywiadu legendzie amerykańskiej telewizji, Oprah Winfrey i zagrała specjalny koncert. Dwugodzinne wydarzenie specjalne z okazji wydania albumu "30" dostępne jest wyłącznie w Polsat Box Go. W programie znajdują się m.in. jej premierowy występ, który odbył się zaledwie kilka dni temu przed gmachem obserwatorium Griffith Park w Los Angeles. W trakcie kameralnego koncertu przed bliskimi przyjaciółmi i gwiazdorską publicznością gwiazda zaśpiewała dawne przeboje (m.in. "Hello"), ale także premierowe piosenki z najnowszej płyty - m.in. "Easy on Me" czy "Hold On".



