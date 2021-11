Adele już wcześniej zapowiedziała, że jej nowy album zatytułowany "30", którego premiera jest zaplanowana na 19 listopada, będzie najbardziej osobistą płytą w jej karierze. Zdradziła, że w tekstach piosenek podsumowuje swoje małżeństwo i rozwód, a także rozlicza się z samą sobą.

Jednak zanim fani piosenkarki posłuchają nowych utworów, już teraz mogli poznać wiele szczegółów z życia swojej ulubionej artystki. Adele w ramach promocji nowego krążka zgodziła się na wywiad w specjalnym programie Oprah Winfrey "Adele One Night Only", który został wyemitowany w niedzielę na antenie stacji CBS. Rozmowa u Oprah odbyła się w tym samym ogrodzie, w którym na bardzo osobiste zwierzenia zdecydowali się księżna Meghan i książę Harry.

Adele szczerze opowiedziała Winfrey o swoim podejściu do związku z Richem Paulem, agentem gwiazd sportu, bardzo czule wyrażała się również o nim samym.



"On jest po prostu przezabawny. Och, jest taki zabawny i bardzo inteligentny. Wiesz, to niesamowite patrzeć, jak pracuje, wszystko przychodzi mu z łatwością, uwielbiam to" - zdradziła i dodała: "Ten związek jest pierwszym, w który weszłam, gdy najpierw pokochałam siebie. Byłam otwarta na uczucia i bycie kochaną przez kogoś innego".

Adele otworzyła się również, opowiadając o swoim rozwodzie z Simonem Koneckim. Wspomniała między innymi, że gdy się już z nim rozstała, przestała pić alkohol.



"Kiedy zdałam sobie sprawę, że mam dużo pracy nad sobą, przestałam pić i zaczęłam dużo ćwiczyć, zwracać uwagę na dietę, aby nie stracić z oczu, tego co ważne" - powiedziała. O byłym mężu wypowiadała się jednak bardzo ciepło. "Myślę, że Simon prawdopodobnie uratował mi życie. Pojawił się obok mnie w takim momencie, gdy najbardziej potrzebowałam stabilności. Dali mi ją obaj, Simon i nasz syn Angelo. Byłam wtedy taka młoda i po prostu myślę, że trochę się w tym pogubiłam" - wyznała.

Wiele emocji kosztowała piosenkarkę rozmowa o jej zmarłym w maju tego roku ojcu. Mark Evans rozstał się z jej mamą, gdy Adele miała trzy lata. Z powodu jego alkoholizmu gwiazda nie utrzymywała z nim żadnych relacji, a jeśli już sporadycznie mieli ze sobą kontakt, to zwykle były to awantury. Jednak w czasie rozmowy z Oprah wokalistka zdradziła, że kilka tygodni przed jego śmiercią pogodziła się z nim w czasie rozmowy telefoniczne. Puściła mu też swoje najnowsze piosenki.



"To było niesamowite dla mnie i dla niego. W jakimś sensie byliśmy do siebie bardzo podobni. Doceniał te same kawałki co ja. Kiedy umarł, rana w moim sercu się zabliźniła" - wyznała piosenkarka.