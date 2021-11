Adele w dotychczasowym dorobku ma płyty "19", "21" i "25" - tytułowe cyfry to wiek wokalistki w momencie nagrywania.

Teraz zapowiada album "30", który promuje przebojowy singel "Easy On Me".

"Z pewnością nie byłam nawet blisko miejsca, w którym chciałam się znaleźć gdy zaczynałam trzy lata temu. Właściwie byłam zupełnie gdzie indziej. Polegałam na rutynie i konsekwencji w swoich działaniach, by czuć się bezpiecznie, zawsze tak robiłam. A jednak świadomie, a nawet z pełną premedytacją rzucam się w labirynt absolutnego bałaganu i wewnętrznego zamętu" - opowiada Adele o swoim nowym wydawnictwie.

"W trakcie tej drogi poznałam wiele trudnych prawd o sobie. Porzuciłam wiele warstw, ale także otoczyłam się nowymi. Odkryłam naprawdę przydatne i pełnowartościowe sposoby myślenia, którymi się kieruję i czuję, że wreszcie znalazłam swoje uczucia. Jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, że nigdy w życiu nie czułam się tak spokojna. I dlatego jestem wreszcie gotowa wydać ten album" - dodaje.

Przypomnijmy, że gwiazda w 2019 roku rozwiodła się z Simonem Koneckim, a następnie zdecydowała się na metamorfozę, zrzucając kilkadziesiąt kilogramów w krótkim czasie. Obecnie wokalistka spotyka się z agentem sportowym, Richem Paulem. Adele przyznała, że utwory na "30" powstały z myślą o jednym, wyjątkowym słuchaczu, jej synu Angelo.



"Kiedy pisałam, ta płyta była mi przyjacielem, który odwiedzał mnie z butelką wina i jedzeniem by mnie pocieszyć. Moim roztropnym przyjacielem, który zawsze dawał mi najlepsze rady. Nie zapominam też o jego szalonej stronie, która mówiła 'To powrót twojego Saturna, pieprz to, żyjesz tylko raz'. Był przyjacielem, który nie spał całą noc i trzymał mnie za rękę, kiedy ja, nie wiedząc czemu, nie mogłam powstrzymać płaczu. Ten motywujący przyjaciel, który nie zastanawiał się, tylko zabierał gdzieś, gdzie mówiłam, że nie chciałam iść, ale porywał mnie, żebym złapała trochę witaminy D. Przyjaciel, który zakradał się i zostawiał magazyn z maseczką na twarz i solą do kąpieli, bym czuła się kochana, ale też przypominając mi jaki mamy miesiąc i że powinnam trochę bardziej pomyśleć o sobie!" - opowiada Adele.

"I w końcu ten przyjaciel, który nie ważne co się działo, sprawdzał co u mnie, mimo że ja nie sprawdzałam co u niego, bo byłam tak skupiona na moim własnym żalu. Od czasu gdy zaczęłam go pisać, drobiazgowo przearanżowałam swój dom i swoje serce, a on jest narratorem tej historii. Dom jest tam, gdzie twoje serce" - kończy wokalistka.

Adele i płyta "30" - lista piosenek:

1. "Strangers by Nature"

2. "Easy on Me"

3. "My Little Love"

4. "Cry Your Heart Out"

5. "Oh My God"

6. "Can I Get It"

7. "I Drink Wine"

8. "All Night Parking (Interlude)" (with Erroll Garner)

9. "Woman Like Me"

10. "Hold On"

11. "To Be Loved"

12. "Love Is a Game"

13. "Wild Wild West" (Bonus Track)

14. "Can't Be Together" (Bonus Track)

15. "Easy on Me" (Bonus Track) (with Chris Stapleton).

