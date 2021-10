Adele powraca z nowym utworem "Easy On Me". Kiedy premiera albumu "30"?

Przez ostatnie dni Adele enigmatycznie zapowiadała nową muzykę. Na budynkach na całym świecie zaczęły pojawiać się billboardy z liczbą "30", co miało sugerować jej powrót. Wokalistka zmieniła też zdjęcia w mediach społecznościowych, co było kolejną wskazówką. Te zabiegi tylko podgrzały zainteresowanie fanów.



5 października do sieci trafił 20-sekundowy zwiastun teledysku do utworu, który błyskawicznie rozszedł się po internecie.

Tak jak obiecywała Adele, cały utwór wraz z teledyskiem został opublikowany 15 października. "Easy On Me" to emocjonalna ballada, która niejedną osobę może doprowadzić do łez. Utwór zapowiada album "30" - według zapowiedzi jego premiera zaplanowana jest na 19 listopada.



Clip Adele Easy On Me

Adele o nowej płycie "30"

"Z pewnością nie byłam nawet blisko miejsca, w którym chciałam się znaleźć, gdy zaczynałam trzy lata temu. Właściwie byłam zupełnie gdzie indziej. Polegałam na rutynie i konsekwencji w swoich działaniach, by czuć się bezpiecznie, zawsze tak robiłam. A jednak świadomie, a nawet z pełną premedytacją rzucam się w labirynt absolutnego bałaganu i wewnętrznego zamętu" - mówiła wokalistka o pracy nad nową płytą.

"W trakcie tej drogi poznałam wiele trudnych prawd o sobie. Porzuciłam wiele warstw, ale także otoczyłam się nowymi. Odkryłam naprawdę przydatne i pełnowartościowe sposoby myślenia, którymi się kieruję i czuję, że wreszcie znalazłam swoje uczucia. Jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, że nigdy w życiu nie czułam się tak spokojna. I dlatego jestem wreszcie gotowa wydać ten album" - wyjaśniła.



Mała Adele. Czyż nie jest słodka? 1 / 4 Adele urodziła się 5 maja 1988 roku w południowo-wschodniej części Londynu. W wieku czterech lat zaczęła śpiewać, a początkowo jej idolkami były dziewczyny ze Spice Girls oraz Destiny's Child. Z czasem odkryła formację Slipknot, Ettę James i Ellę Fitzgerald Źródło: udostępnij

Dodała również, że album ma być m.in. próbą wyjaśnienia, co stało się pomiędzy nią a byłym mężem, Simonem Koneckim. "Mój syn zadawał mi wiele pytań, na które nie potrafiłam odpowiedzieć, np.: 'Dlaczego nie możecie nadal mieszkać razem?'. Mam nadzieję, że kiedy będzie miał 20 lub 30 lat i posłucha mojej płyty, zrozumie, kim naprawdę jestem i dlaczego zdecydowałam się wywrócić jego życie do góry nogami w pogoni za własnym szczęściem" - powiedziała.

Adele - życie prywatne przyćmiło jej karierę

W ostatnich latach media skupiły się przede wszystkim na życiu prywatnym Adele. Gwiazda w 2019 roku rozwiodła się z Simonem Koneckim, a następnie zdecydowała się na metamorfozę, zrzucając kilkadziesiąt kilogramów w krótkim czasie. Obecnie wokalistka spotyka się z agentem sportowym, Richem Paulem.

Poprzednia płyta Adele - "25" - ukazała się sześć lat temu, w listopadzie 2015 roku. Promowały ją przeboje : "Hello", "Send My Love (To Your New Lover)", "When We Were Young" i "Water Under The Bridge".