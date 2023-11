Adele wyszła za mąż po raz drugi? Wykrzyczała to przy ludziach!

Komik w trakcie kameralnego występu w Dynasty Typewriter, LA (na miejscu było ponoć ok. 75 osób) zapytał zgromadzonych uczestników, czy kto z nich w ostatnim czasie wziął ślub. Adele miała ze swojego miejsca krzyknąć stanowcze "Tak".

"Adele siedziała tuż za mną z przyjaciółką, świetnie się bawiła. Jej ochrona przyszła tylko po to, by przynieść jej przekąski. (...) Nie obchodziło jej, czy ludzie wiedzą, że tam jest, celowo mu przeszkadzała, bo są najlepszymi przyjaciółmi" - "The Sun" cytuje jednego ze świadków wydarzenia.

Reklama

Jak zmieniała się Adele? Trudno ją rozpoznać! 1 / 20 Urodzona 5 maja 1988 roku Adele w 2006 roku ukończyła artystyczną uczelnię. Niedługo później jej kolega umieścił w serwisie MySpace kilka jej utworów, a był to początek wielkiej kariery. W 2008 roku zadebiutowała albumem "19" i stała się coraz bardziej rozpoznawalna - tutaj podczas Bonaroo Festival 2008. Źródło: Getty Images Autor: Jason Merritt

Adele już po ślubie!

Plotki o zalegalizowaniu związku małżeńskiego Adele i Richa Paula pojawiają się już od pewnego czasu. We wrześniu tego roku jedna z fanek w trakcie występu gwiazdy w Las Vegas zapytała ją, czy ta "za nią wyjdzie". Adele wyznała, że to niemożliwe. "Nie możesz mnie poślubić. Jestem hetero, kochanie, a mój mąż jest tu dziś wieczorem" - mówiła.

Adele spotyka się z agentem sportowym Richem Paulem od marca 2021 roku. Ponad rok później para ogłosiła, że razem zamieszkali.

Czytaj też: