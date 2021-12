Adele wystąpi z serią koncertów w Las Vegas. Prawdziwe wyróżnienie!

Od ukazania się najnowszego albumu studyjnego Adele, zatytułowanego "30" minęły dwa tygodnie i w tym czasie krążek podbił niemal wszystkie możliwe listy przebojów - zadebiutował na pierwszym miejscu Billboard Global 200, a także na pierwszych miejscach list przebojów w 30 krajach na całym świecie. Zyskał też tytuł najlepiej sprzedającej się płyty roku 2021 w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Fani piosenkarki długo czekali na jej nowe kompozycje i się nie zawiedli, album zbiera niemal wyłącznie entuzjastyczne recenzje. Piosenkarka wiele razy była pytana o trasę koncertową promującą "30", jednak do tej pory twierdziła, że na razie jej nie planuje. Teraz rozwiązała się zagadka, dlaczego nie chciała o tym szerzej mówić.

Reklama

Wszystko wyjaśnił jej nowy wpis na Twitterze. "Do zobaczenia w Caesars in Vegasss" - napisała krótko. To oznacza, że Adele - jak wiele gwiazd muzycznych przed nią - podpisała umowę na cykl koncertów, które będą się odbywać w słynnym hotelu Colosseum of Caesars Palace w Las Vegas.

Wcześniej podobne cykle w tym samym miejscu dawali m.in. Elton John, Rod Stewart, Cher, Lady Gaga, Jennifer Lopez i Celine Dion. Tak jak jej sławni poprzednicy, Adele będzie tam występować dwa razy w każdy weekend. Pierwszy koncert da 21 stycznia, a ostatni 16 kwietnia 2022 roku.

Co do tego, że bilety na koncerty Adele wyprzedadzą się na pniu, nikt nie ma wątpliwości. Może o tym świadczyć choćby to, że specjalny koncert piosenkarki wyemitowany w telewizji CBS "Adele One Night Only" miał największą oglądalność od czasu, gdy stacja puściła wywiad Oprah Winfrey z Meghan Markle i księciem Harrym. Sala koncertowa w Vegas mieści tylko 4100 osób, co dla Adele z pewnością jest wielką zaletą, bo lubi rozmawiać z publicznością, a kilkudziesięciotysięczny tłum pod sceną ją stresuje.

Jak zmieniała się Adele? Trudno ją rozpoznać! 1 / 20 Urodzona 5 maja 1988 roku Adele w 2006 roku ukończyła artystyczną uczelnię. Niedługo później jej kolega umieścił w serwisie MySpace kilka jej utworów, a był to początek wielkiej kariery. W 2008 roku zadebiutowała albumem "19" i stała się coraz bardziej rozpoznawalna - tutaj podczas Bonaroo Festival 2008. Źródło: Getty Images Autor: Jason Merritt udostępnij

Będą to pierwsze koncerty brytyjskiej gwiazdy od czasu światowego tournée w 2016 i 2017 roku, gdy promowała swój poprzedni album "25". Niejednokrotnie zdarzało się, że umowy na cykliczne koncerty organizowane w Las Vegas były z wieloma artystami przedłużane, tak było na przykład z Celine Dion, która występowała w Vegas 16 lat z rzędu i dała tam 1141 koncertów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zobacz "Adele: One Night Only" tylko w Polsat Box Go! Polsat

--------

Tylko w Polsat Box Go możecie zobaczyć wyjątkowy materiał "Adele: One Night Only". Wokalistka w ramach promocji nowej płyty "30" rozmawiała z Oprah Winfrey i dała kameralny występ.