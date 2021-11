Adele zirytowana podczas wywiadu? Australijski dziennikarz zawieszony!

Adele, to niekwestionowana gwiazda brytyjskiej sceny, która sprzedała ponad 120 milionów płyt na świecie i 15 razy zdobyła nagrodę Grammy! Jej najnowszy album, pt. "30", był najbardziej wyczekiwanym krążkiem tego roku. W końcu fani czekali na niego sześć lat.

W tworzeniu albumu "30" wziął udział producent Greg Kurstin, który pracował z nią przy "25". Album zapowiadany był jako najbardziej intymny w dorobku artystki, między innymi dlatego, że Adele odkryła przed słuchaczami emocje, które towarzyszyły jej w trakcie rozwodu z Simonem Koneckim. Utwory powstały z myślą o jednym, wyjątkowym słuchaczu, jej synu Angelo. Sama Adele wyznała, że może kiedyś po przesłuchaniu "30", jej pierworodny zrozumie powody rozstania rodziców. Album z miejsca stał się hitem.

Reklama

Nic dziwnego, że media oszalały w ostatnim czasie na punkcie wokalistki, a wszystkie duże stacje chciałby móc przeprowadzić z nią wywiad. Udało się taki zorganizować australijskiej telewizji Seven Network, a według doniesień, miało to stację kosztować milion dolarów. Rozmowę miał poprowadzić Matt Doran znany z porannego programu "Weekend Sunrise". Szefostwo Dorana liczyło na kolosalną oglądalność wywiadu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Takich propozycji się nie odrzuca? Chyba, że jest się Adele... Interia.tv

Podczas rozmowy Adele znudzona pytaniami o jej życie prywatne, zapytała Dorana co myśli o jej albumie, pt. "30". Dziennikarz odpowiedział, że słyszał jedynie promujący ją utwór "Easy On Me", czym na tyle zirytował gwiazdę, że ta przerwała wywiad. Dziennikarz, który przez telewizję Seven Network został po tym incydencie zawieszony na 2 tygodnie, wyjaśnił później, że po prostu przeoczył maila z przedpremierowym odsłuchem płyty.

Jak zmieniała się Adele? Trudno ją rozpoznać! 1 / 20 Urodzona 5 maja 1988 roku Adele w 2006 roku ukończyła artystyczną uczelnię. Niedługo później jej kolega umieścił w serwisie MySpace kilka jej utworów, a był to początek wielkiej kariery. W 2008 roku zadebiutowała albumem "19" i stała się coraz bardziej rozpoznawalna - tutaj podczas Bonaroo Festival 2008. Źródło: Getty Images Autor: Jason Merritt udostępnij

Adele po premierze płyty "30" udzieliła również wywiadu legendzie amerykańskiej telewizji, Oprah Winfrey i zagrała specjalny koncert. Dwugodzinne wydarzenie specjalne z okazji wydania albumu "30" dostępne jest wyłącznie w Polsat Box Go. W programie znajdują się m.in. jej premierowy występ, który odbył się zaledwie kilka dni temu przed gmachem obserwatorium Griffith Park w Los Angeles. W trakcie kameralnego koncertu przed bliskimi przyjaciółmi i gwiazdorską publicznością gwiazda zaśpiewała dawne przeboje (m.in. "Hello"), ale także premierowe piosenki z najnowszej płyty - m.in. "Easy on Me" czy "Hold On".

--------

Tylko w Polsat Box Go możecie zobaczyć wyjątkowy materiał "Adele: One Night Only". Wokalistka w ramach promocji nowej płyty "30" rozmawiała z Oprah Winfrey i dała kameralny występ.

Zobacz "Adele: One Night Only" tylko w Polsat Box Go!