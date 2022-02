Przypomnijmy, że wydany w listopadzie 2021 r. album "30" Adele promowała podczas specjalnego wydarzenia "Adele: The One Night Only". To kameralny koncert z Los Angeles z gwiazdorską publicznością i ujmująca rozmowa Adele z Oprah Winfrey. W trakcie występu przed bliskimi przyjaciółmi i gwiazdorską publicznością brytyjska wokalistka zaśpiewała dawne przeboje (m.in. "Hello"), ale także premierowe piosenki z najnowszej płyty - m.in. "Easy on Me" czy "Hold On".

Adele i płyta "30" w liczbach

1 - tak jak poprzednie płyty Adele, "30" zadebiutowała na szczycie list przebojów w wielu krajach, w tym po obu stronach Atlantyku (USA i Wielka Brytania). Choć album został wydany dopiero pod koniec listopada, znalazł się również na pierwszym miejscu podsumowania całego roku.

Clip Adele Oh My God

4 - tyle nominacji do Brit Awards 2022 otrzymała Adele, stając się główną faworytką gali (ostatecznie jej bogata kolekcja powiększyła się o trzy nagrody - za piosenkę roku ("Easy On Me") i płytę roku ("30"); wygrała też w nowej wspólnej kategorii dla artysty/artystki roku, bez podziału na płeć. Na kilka dni przed wtorkową imprezą w Londynie wokalistka zdementowała też plotki, że będzie nieobecna. Był to jej pierwszy występ na Brits od pięciu lat. W sumie Adele ma na koncie już 12 statuetek brytyjskiego przemysłu muzycznego.



Instagram Post

9 - tyle lat ma Angelo, syn Adele i Simona Koneckiego. To jego głos słychać na początku piosenki "My Little Love". Adele podkreślała, że utwory powstały z myślą o jednym, wyjątkowym słuchaczu, właśnie Angelo. Wokalistka wyznała, że może kiedyś po przesłuchaniu "30", jej pierworodny zrozumie powody rozstania rodziców. Oficjalnie para rozwiodła się w marcu 2021 r., choć do rozstania doszło jeszcze w 2018 r.



30 - tytuł nawiązuje do wieku wokalistki w momencie nagrania płyty. Taki sam zabieg Adele stosowała przy swoich poprzednich albumach - "25" (2015 r.), "21" (2011 r.) i "19" (2008 r.).

3,8 tys. zł - to równowartość najtańszego biletu na występ Adele w ramach rezydentury w Las Vegas. Gwiazda odwołała swoje koncerty w ostatniej chwili, a w niektórych mediach pojawiły się informacje, że to efekty "gwiazdorzenia".



"Bardzo mi przykro, ale mój show nie jest jeszcze gotowy. Próbowaliśmy dosłownie wszystkiego, co mogliśmy, aby złożyć je na czas, żeby było wystarczająco dobre dla was, ale całkowicie wyniszczyły nas opóźnienia w dostawach i COVID-19. Połowa mojej ekipy nie może pracować właśnie ze względu na koronawirusa" - wyznała w nagraniu.

"Przykro mi, że to wszystko tak na ostatnią chwilę. Jesteśmy na nogach od ponad 30 godzin, starając się to jakoś ogarnąć, ale nie mamy już czasu. Jest mi potwornie przykro i jest mi wstyd" - tłumaczyła zapłakana Adele.

10,3 mln - tyle widzów w USA przyciągnęło widowisko "Adele: One Night Only". Był to najpopularniejszy telewizyjny program specjalny od czasu ceremonii rozdania Oscarów w kwietniu 2021.

19,7 mln - tyle streamów w serwisie Spotify w ciągu pierwszej doby od premiery zanotował singel "Easy On Me". To obecnie rekord tej platformy. W ciągu pierwszego tygodnia piosenka została odtworzona również rekordowe blisko 85 mln razy.



Clip Adele Easy On Me

238 mln - liczba odtworzeń teledysku do pierwszego singla "Easy On Me". Tytuł najpopularniejszego klipu Adele należy do "Hello", który ma na koncie ponad 2,9 miliarda odsłon.