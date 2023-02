W nocy z 5 na 6 lutego polskiego czasu w Los Angeles odbyła się gala Grammy. O najważniejsze nagrody walczyli m.in. Beyonce, Harry Styles, Lizzo, Kendrick Lamar oraz Adele.

Piosenkarka, która pod koniec listopada 2021 roku wydała album "30", była jedną z wielkich faworytek do zgarnięcia największej liczby nagród. Na galę przybywała z siedmioma nominacjami do statuetek.

Ostatecznie jednak wokalistka przegrała we wszystkich najważniejszych kategoriach, a jedyną nagrodę zagarnęła za najlepsze wykonanie pop (utwór "Easy On Me").

Adele spełnia marzenie na gali Grammy

Wokalistka całą galę będzie wspominać jednak całkiem dobrze z powodu spełnienia swojego marzenia. Adele na samym początku wydarzenia podczas rozmowy z prowadzącym Trevorem Noahem przyznała, że jest wielką fanką Dwayne'a "The Rocka" Johnsona.

"Słyszałem, że nigdy nie poznałaś go osobiście, a bardzo byś chciała? Cóż, niestety Dwayne'aa Johnsona nie ma tutaj z nami, ale zaprosiliśmy jegomościa imieniem The Rock!" - stwierdził, a aktor błyskawicznie pojawił się obok wokalistki.

Ta nie kryła swojej ogromnej radości, co błyskawicznie wyłapały kamery. Co ciekawe Dwayne Johnson był również tą osobą, która wręczyła jedyną nagrodę Adele tego wieczoru.