Adele ma poważny konflikt z ojcem. Nie chce go znać

Adele nie rozmawia ze swoim ojcem od kilku lat. Wszystko przez jeden wywiad, którego udzielił dziennikarzowi "The Sun". O co poszło?

Adele nie rozmawia ze swoim ojcem od prawie dekady /Christopher Polk /Getty Images

Kilka lat temu ojciec Adele, Mark Evans, udzielił wywiadu, w którym wyjawił największe sekrety córki.

Reklama

Początkowo udzielał informacji prasie anonimowo, jednak później zdecydował się odpowiedzieć na pytania pod nazwiskiem.



Opowiedział między innymi o trudnym dzieciństwie piosenkarki.

"Niczego ode mnie nie chciała, czasami dawałem jej jakieś pieniądze, ale rzadko mogłem sobie na to pozwolić. Wyglądało na to, że Penny jest zadowolona z tego, że wychowuje Adele sama, tak jak chce" - tłumaczył się.



Po aferze podobno próbował nawiązać kontakt z córką, ale ta nie chce go znać. "Jeśli kiedyś go spotkam, napluję mu w twarz" - powiedziała jedynie kiedyś w rozmowie z "Vogue".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Takich propozycji się nie odrzuca? Chyba, że jest się Adele... Interia.tv

Evans nie może pogodzić się z tą sytuacją. Ostatnio wezwał policję, by interweniowała u sąsiadki, która głośno słuchała "Someone like you" Adele.



"Jej widok i to, co słyszę, przywołuje zbyt wiele bolesnych wspomnień. Nie słucham, gdy córka śpiewa. To przypomina mi, jak złym ojcem byłem" - wyjaśnił.