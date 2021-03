Adele i Simon Konecki już oficjalnie po rozwodzie. Kto będzie się opiekował ich synem Angelo?

Plotkarskie serwisy podają, że małżeństwo Adele i Simona Koneckiego ostatecznie oficjalnie zakończyło się rozwodem. Para podpisała porozumienie, w wyniku którego wspólnie będą sprawowali nad 8-letnim obecnie Angelo.

Adele i Simon Konecki (działacz charytatywny) byli parą od końca 2011 r. W październiku 2012 r. na świat przyszedł ich syn Angelo.

W 2016 r. w sekrecie wzięli ślub, ale raptem po trzech latach potwierdzono, że są w separacji.

We wrześniu 2019 r. Adele złożyła w Los Angeles papiery rozwodowe. Obie strony starały się trzymać swoje sprawy prywatne w tajemnicy.

Według nieoficjalnych informacji w porozumienie zaangażowani byli prawnicy z najwyższej półki. Priorytetem miało być dobro Angelo (obie strony mają się nim zajmować wspólnie), a dalszej kolejności sprawiedliwy podział majątku. Szacuje się, że wokalistka ma fortunę sięgającą prawie 200 mln dolarów.

Plotkarskie serwisy podały, że Konecki postawił wokalistce również jeden, zaskakujący warunek, na który gwiazda miała się zgodzić. Chodzi o zapis dotyczący "wzajemnego szacunku". Według niego Adele ma nie nagrać żadnej piosenki, w której komentować będzie małżeństwo z Koneckim.



