Śmierć Adama Lewisa potwierdzono na oficjalnym koncie Fenix TX. Przyczyną śmierci muzyka był rak trzustki. U artysty zdiagnozowano go w 2021 roku.

"Jesteśmy zdewastowani. Nie ma słów, które oddałyby sprawiedliwość życiu Adama. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby spełnić jego ostatnie życzenia i sprawić, aby był dumny. Kochamy cię" - napisano na stronie zespołu. Grupa rozpoczęła również zbiórkę pieniędzy, które mają zapewnić wsparcie dla jego dwójki dzieci.



Kim był Adam Lewis?

Adam Lewis przyszedł na świat w 1979 roku w Teksasie. Wychował się w okolicach Houston. To właśnie tam poznał swoich przyszłych kolegów z zespołu. W 1997 roku formacja wydała album jeszcze pod nazwą Riverfenix, którą następnie zmieniono na Fenix TX.

Reklama

Muzycy przenieśli się do Południowej Kalifornii. Grupa następnie wydała jeszcze dwa albumy - "Fenix TX" oraz "Lechuza" (2001) - a następnie uległa rozpadowi. Mimo krótkiej działalności formacja nagrała takie przeboje jak: "All My Fault" i "Threesome".

Występowali u boku: Blink-182, Bad Religion, New Found Glory i Good Charlotte.

Lewis w kolejnych latach występował m.in.: Subrosie i Ultra Violent Lights. Poza muzyką skupił się na rozwinięciu swojego biznesu kulinarnego. Stał się osobistym szefem kuchni celebrytów. Prowadził też firmę budowlaną.

W 2023 roku Fenix TX wrócili na specjalny koncert w Las Vegas w ramach festiwalu When We Were Young. Plany regularnej trasy koncertowej, które nieoficjalnie zakładały występy we wrześniu, zostały po śmierci basisty, odwołane.