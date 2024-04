Za produkcję płyty "Humanoid" odpowiadał ponownie brytyjski fachowiec Andy Sneap, koncertowy gitarzysta Judas Priest. Nagrania, miks i mastering odbyły się w studiu Backstage w angielskim Derbyshire. Okładkę, podobnie jak dwu poprzednich albumów legendy niemieckiego metalu, zaprojektował węgierski artysta Gyula Havancsák.

Przypomnijmy, że w ramach zakrojonej na szeroką skalę "Humanoid Tour 2024" Accept zagra na tegorocznej edycji Mystic Festival, która odbędzie się w dniach 5-8 czerwca na terenie Stoczni Gdańskiej. Dodajmy, że na wszystkich koncertach w Europie, o czym pisaliśmy już w styczniu, koncertowym gitarzystą zespołu będzie znany z Whitesnake Amerykanin Joel Hoekstra.

Reklama

Na czele formacji rodem z Solingen (Nadrenia Północna-Westfalia) stoi gitarzysta Wolf Hoffmann. Od 2009 r. za mikrofonem stoi Amerykanin Mark Tornillo. Skład uzupełniają gitarzyści Uwe Lulis i Philip Shouse (to jego na trasie zastąpi Hoekstra), basista Martin Motnik i perkusista Christopher Williams.

Wolf Hoffmann i Mark Tornillo (Accept) o utworach z albumu "Humanoid":

"Ravages Of Time"

Mark Tornillo: - Żyj i ucz się, starzej się z godnością... Czas wszak i tak zbierze swe żniwo. Nic nie trwa wiecznie, zacznij więc żyć!



Wolf Hoffmann: - Utwór ten jest drogi memu sercu. Popieram szczere zaakceptowanie tego, że wszyscy się starzejemy i nic nie trwa wiecznie. Często czuję się tak, jakbym wciąż miał 16 lat, pełen emocji grając metal i podróżując po całym świecie, mając zarazem świadomość upływającego czasu. Cieszmy się zatem życiem, póki możemy!

Spotify

"Unbreakable"



Mark Tornillo: - Hymn dla metalowców bez względu na wiek! Naginamy się, ale nie łamiemy!



Wolf Hoffmann: - Rozważaliśmy wiele tekstów i pomysłów na ten numer, decydując się ostatecznie na "Unbreakable". Utwór ten całkowicie oddaje i opisuje atmosferę i ducha koncertów Accept oraz więź i przyjaźń łączące nas z fanami na całym świecie!



"Mind Games"

Wolf Hoffmann: - Komponując nowe utwory zastanawiałem się na tym, jak bardzo pozostajemy pod kontrolą naszych umysłów! Często mąci mi się w głowie i poddaje się grom na emocjach, które stanowią wyzwanie. Wielu moich znajomych doświadcza tego samego. Również dziwacznych snów! Owszem, ten utwór ma dla mnie bardzo rzeczywisty wymiar.

Mark Tornillo: - Umysł niekiedy płata nam figle. Zwłaszcza w snach. Czasami wydaje, iż nie ma od tego ucieczki!



"Straight Up Jack"

Mark Tornillo: - Bez słodzenia i rozwadniania... Poproszę na czysto!



Wolf Hoffmann: - To utwór wprost stworzony dla Marka. Dał mi tekst, do którego skomponowałem trzy lub cztery utwory z różnymi riffami, żaden z nich nie pasował jednak w pełni do tego, co Mark miał na myśli. Ostatecznie zabraliśmy się do muzyki wspólnie, a gdy Mark zaproponował rytm i klimat, które chodziły mu po głowie, wówczas wszystko zaczęło do siebie pasować.



"Southside Of Hell"

Mark Tornillo: - Kiedy czujesz się bezradny, czeka cię kawał drogi. Zawsze jest jednak czas, by zmienić swoje życie na lepsze. Im szybciej, tym lepiej!



Wolf Hoffmann: - Pod względem muzyczny utwór ten podnosi nieco poprzeczkę, szczególnie na początku. Pamiętam, że bawiłem się różnymi riffami i nie do końca wiedziałem, dokąd mnie zaprowadzą. Jeden z nich zagrałem Andy'emu (Sneapowi, producentowi albumu), który dał mi sygnał, że jest dobrze i wyszedł z tego świetny żywiołowy metalowy numer!

"Hard Times" (bonus)



Mark Tornillo: - Kompozycja autorstwa Curtisa Mayfielda, którą przerabiało już wielu! Mówi o ludziach, którzy nie chcą dostrzec złego okresy życia, przez który przechodzisz, chowają się i zachowują pozory.



Wolf Hoffmann: - Rzadko spotykany cover w wykonaniu Accept! Gdy usłyszałem ten utwór po raz pierwszy, z miejsca uznałem, że świetnie odnalazłby się w nim Mark, a dla nas byłaby to okazja zmierzenia się z interpretacją cudzego utworu.



Accept - szczegóły albumu "Humanoid" (tracklista):

1. "Diving Into Sin"

2. "Humanoid"

3. "Frankenstein"

4. "Man Up"

5. "The Reckoning"

6. "Nobody Gets Out Alive"

7. "Ravages Of Time"

8. "Unbreakable"

9. "Mind Games"

10. "Straight Up Jack"

11. "Southside Of Hell".