Płyta "Humanoid" trafi do sprzedaży 26 kwietnia w barwach austriackiej Napalm Records.

Za produkcję nowego materiału Accept odpowiadał ponownie brytyjski fachowiec Andy Sneap, koncertowy gitarzysta Judas Priest. Nagrania, miks i mastering odbyły się w studiu Backstage w angielskim Derbyshire. Okładkę "Humanoid", podobnie jak dwu poprzednich albumów legendy niemieckiego metalu, zaprojektował węgierski artysta Gyula Havancsák.

Przypomnijmy, że w ramach zakrojonej na szeroką skalę "Humanoid Tour 2024" Accept zagra na tegorocznej edycji Mystic Festival, która odbędzie się w dniach 5-8 czerwca na terenie Stoczni Gdańskiej. Dodajmy, że na wszystkich koncertach w Europie, o czym pisaliśmy już w styczniu, koncertowym gitarzystą zespołu będzie znany z Whitesnake Amerykanin Joel Hoekstra.

Na czele formacji rodem z Solingen (Nadrenia Północna-Westfalia) stoi gitarzysta Wolf Hoffmann. Od 2009 r. za mikrofonem stoi Amerykanin Mark Tornillo. Skład uzupełniają gitarzyści Uwe Lulis i Philip Shouse (to jego na trasie zastąpi Hoekstra), basista Martin Motnik i perkusista Christopher Williams.

Utwory z albumu "Humanoid" przybliżyli Wolf Hoffmann oraz Mark Tornillo.

"Diving Into Sin"

Wolf Hoffmann: - Na pomysł "Diving Into Sin" wpadłem rozmyślając o tym, że czasami każdego z nas nawiedza silne pragnienie robienie rzeczy, których nie powinniśmy robić. Nakazuje się nam przestrzegania "norm", z góry ustalonych społecznych ograniczeń, praw i moralności, czasami jednak nie sposób powstrzymać się od myślenia, jakby to było powiedzieć "piep**** to" i wyrwać się z części tych ograniczeń. Utwór ten nie ma na celu wezwania do czynu ani nie powinien być brany zbyt dosłownie; to raczej prowokacyjna myśl i pytanie o to, co uznajemy za społeczną normę.

"Humanoid"

Mark Tornillo: - Ludzie od lat dyskutują o sztucznej inteligencji. Czy człowiek może kontrolować swoje dzieła zgodnie z najwyższymi zasadami? Jeśli nie, co się z nami stanie? Być może wkrótce się tego dowiemy!

Wolf Hoffmann: - "Humanoid" jest do pewnego stopnia ciągiem dalszym pomysłu na utwór "Metal Heart" z naszego albumu z lat 80. To, co wówczas wydawało się utopijną ideą z odległej przyszłości, dziś staje się rzeczywistością, i stąd właśnie okładkowe nawiązanie do serca z metalu.



Clip Accept Humanoid

"Frantenstein"

Mark Tornillo: - Klasyczna opowieść opowiedziana z punktu widzenia Potwora. Uważam, że w całej tej sytuacji był on mimowolnym świadkiem wydarzeń. Nikt przecież nie zapytał go, czy chce zostać przywrócony do życia, mimo iż fakt ów sprawił mu radość!



Wolf Hoffmann: - Utwór ten został oparty na pomyśle Uwe Lulisa. Razem pracowaliśmy nad szeregiem kompozycji, a to jedna z nich, która trafiła na album.



Clip Accept Frankenstein (Lyric Video)

"Man Up"

Mark Tornillo: - W życiu bywają sprawy, nad którymi nie mamy kontroli i gdy się z nimi zderzamy, jest tylko jedna droga powrotu. Bądź mężczyzną!



Wolf Hoffmann: - Najpierw Mark napisał tekst, a potem ja skomponowałem do niego muzykę. Praca w ten sposób sprawiła mi sporą radość. Tego rodzaju punkt wyjścia doskonale sprawdza się przy komponowaniu.



"The Reckoning"

Mark Tornillo: - Czterej jeźdźcy Apokalipsy ponownie atakują! Bez litości i drugiej szansy? Czy koniec jest bliski?



Wolf Hoffmann: - Utwór oparty na tekście Martina Motnika, którego tematyka obraca się wokół sądu ostatecznego i karmy. To coś, nad czym wszyscy zastanawiamy się w pewnym momencie życia, osobiście i razem. To także kolejny z utworów, do którego najpierw powstał tekst.



Clip Accept The Reckoning

"Nobody Gets Out Alive"

Mark Tornillo: - Niezależnie od sytuacji życiowej, w jakiej się znalazłeś, jedyną wspólną nam wszystkim rzeczą na tej planecie jest świadomość bycia śmiertelnym. Wyjście jest tylko jedno!

Accept - szczegóły albumu "Humanoid" (tracklista):

1. "Diving Into Sin"

2. "Humanoid"

3. "Frankenstein"

4. "Man Up"

5. "The Reckoning"

6. "Nobody Gets Out Alive"

7. "Ravages Of Time"

8. "Unbreakable"

9. "Mind Games"

10. "Straight Up Jack"

11. "Southside Of Hell".