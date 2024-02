Następcę albumu "Too Mean To Die" z 2021 roku wyprodukował ponownie Andy Sneap, uznany brytyjski fachowiec i muzyk, a także koncertowy gitarzysta Judas Priest.

"Jestem niezmiernie zadowolony z 'Humanoid'. Album ten emanuje kapitalną energią! Praca z najlepszym metalowym producentem Andym Sneapem znów sprawiła nam wiele radości! Tworzymy wspaniały zespół. Wszyscy uwielbiamy nowy album i nie możemy się doczekać, by grać go na żywo! Liczymy na to, że fani przyjmą go z równym entuzjazmem" - powiedział Wolf Hoffmann, gitarzysta Accept.

Accept: Szczegóły nowej płyty "Humanoid"

Longplay "Humanoid" ujrzy światło dzienne 26 kwietnia nakładem austriackiej Napalm Records. Pierwszy singel z nowego dokonania Accept, wraz z towarzyszącym mu teledyskiem, mamy poznać już 28 lutego.



Z nowym albumem fani mogą się też zapoznać za pośrednictwem interaktywnej strony internetowej. Można na niej przeprogramować robota widocznego na okładce i przy okazji odkrywać różne części płyty.

Przypomnijmy, że w ramach zakrojonej na szeroką skalę "Humanoid Tour 2024" Accept zagra na tegorocznej edycji Mystic Festival, która odbędzie się w dniach 5-8 czerwca na terenie Stoczni Gdańskiej. Dodajmy, że na wszystkich koncertach w Europie, o czym pisaliśmy już w styczniu, koncertowym gitarzystą zespołu będzie znany z Whitesnake Amerykanin Joel Hoekstra.



Tytułowy utwór z albumu "Too Mean To Die" Accept możecie sobie przypomnieć poniżej: