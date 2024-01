"Dzielenie sceny z Joelem Hoekstrą to dla nas wielki zaszczyt. To wybitny gitarzysta, którego darzę olbrzymim szacunkiem" - powiedział Wolf Hoffmann, gitarzysta Accept.

Z Whitesnake do Accept. Kim jest Joel Hoekstra?

53-letni Joel Hoekstra znany jest przede wszystkim jako gitarzysta Whitesnake, legendarnej hardrockowej formacji z Wielkiej Brytanii. W stworzonej w 1978 roku grupie Davida Coverdale'a, byłego wokalisty Deep Purple, udziela się od roku 2014. Hoekstra jest też od lat częścią uznanej nowojorskiej formacji Trans-Siberian Orchestra, współpracował również z m.in. Cher, Night Ranger i Foreigner.

Reklama

Dodajmy, że Hoekstra w składzie Whitesnake w czerwcu 2022 r. zagrał w Tauron Arenie Kraków, gdy ta formacja grała pożegnalny koncert w Polsce.



Z innych wieści z obozu Accept dowiadujemy się, że słynna heavymetalowa grupa z Niemiec zakończyła już prace nad nowym albumem studyjnym. Następca "Too Mean To Die" (2021 r.) ujrzy światło dzienne w tym roku nakładem nowego wydawcy - austriackiej Napalm Records.



Teledysk do kompozycji "The Undertaker" z longplaya "Too Mean To Die" Accept możecie zobaczyć poniżej: